https://ria.ru/20221030/peregovory-1827926521.html

В США назвали условия для переговоров с Россией

В США назвали условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 30.10.2022

В США назвали условия для переговоров с Россией

Если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:43

2022-10-30T17:43

2022-10-30T19:17

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кевин маккарти

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сша

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.Автор обратил внимание на высказывания лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти. На прошлой неделе политик дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его."Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш", — сказал Маккарти.По его словам, несмотря на важность Киева в американской повестке, Белый дом не может заниматься только этой проблемой.Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей — защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.Автор считает, что у Америки есть три цели: избежать прямого столкновения с Россией, не допустить окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них."Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту", — подчеркнул обозреватель.По его мнению, республиканское большинство в палате представителей сможет повлиять на политику Байдена в отношении России: если остановят или сократят помощь Украине, Белый дом будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем. Также автор указал на постепенное истощение американских арсеналов из-за помощи Киеву.Кроме того, Мэй подчеркнул, что для американцев Украина — не главный внешнеполитический приоритет. При этом, по данным опроса YouGov, 85 процентов жителей США хотят, чтобы Вашингтон оказывал Киеву помощь на уровне или даже меньше, чем европейские союзники.Автор статьи также раскритиковал Белый дом за усиление военного присутствия в Европе и препятствование формированию стратегической автономии континента, что не дало стать союзникам независимыми и самостоятельными в военных вопросах.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221030/sanktsii-1827921547.html

https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

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в мире, кевин маккарти, украина, россия, сша