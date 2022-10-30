Рейтинг@Mail.ru
В США назвали условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/peregovory-1827926521.html
В США назвали условия для переговоров с Россией
В США назвали условия для переговоров с Россией - РИА Новости, 30.10.2022
В США назвали условия для переговоров с Россией
Если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:43
2022-10-30T19:17
в мире
кевин маккарти
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae2cb1897eda956868851a928fe406f7.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.Автор обратил внимание на высказывания лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти. На прошлой неделе политик дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его."Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш", — сказал Маккарти.По его словам, несмотря на важность Киева в американской повестке, Белый дом не может заниматься только этой проблемой.Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей — защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.Автор считает, что у Америки есть три цели: избежать прямого столкновения с Россией, не допустить окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них."Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту", — подчеркнул обозреватель.По его мнению, республиканское большинство в палате представителей сможет повлиять на политику Байдена в отношении России: если остановят или сократят помощь Украине, Белый дом будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем. Также автор указал на постепенное истощение американских арсеналов из-за помощи Киеву.Кроме того, Мэй подчеркнул, что для американцев Украина — не главный внешнеполитический приоритет. При этом, по данным опроса YouGov, 85 процентов жителей США хотят, чтобы Вашингтон оказывал Киеву помощь на уровне или даже меньше, чем европейские союзники.Автор статьи также раскритиковал Белый дом за усиление военного присутствия в Европе и препятствование формированию стратегической автономии континента, что не дало стать союзникам независимыми и самостоятельными в военных вопросах.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221030/sanktsii-1827921547.html
https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html
https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f7f2b57670abc0013ca20f2c1467989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кевин маккарти, украина, россия, сша
В мире, Кевин Маккарти, Украина, Россия, США
17:43 30.10.2022 (обновлено: 19:17 30.10.2022)
 
В США назвали условия для переговоров с Россией

NI: США могут начать переговоры с Россией в случае проигрыша демократов на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс победит Республиканская партия, Белый дом может пойти на переговоры с Россией, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.
Автор обратил внимание на высказывания лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти. На прошлой неделе политик дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его.
"Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш", — сказал Маккарти.
По его словам, несмотря на важность Киева в американской повестке, Белый дом не может заниматься только этой проблемой.
Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей — защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:11
New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
Автор считает, что у Америки есть три цели: избежать прямого столкновения с Россией, не допустить окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них.
"Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту", — подчеркнул обозреватель.
По его мнению, республиканское большинство в палате представителей сможет повлиять на политику Байдена в отношении России: если остановят или сократят помощь Украине, Белый дом будет вынужден открыть прямые дипломатические каналы с Кремлем. Также автор указал на постепенное истощение американских арсеналов из-за помощи Киеву.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:28
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Кроме того, Мэй подчеркнул, что для американцев Украина — не главный внешнеполитический приоритет. При этом, по данным опроса YouGov, 85 процентов жителей США хотят, чтобы Вашингтон оказывал Киеву помощь на уровне или даже меньше, чем европейские союзники.
Автор статьи также раскритиковал Белый дом за усиление военного присутствия в Европе и препятствование формированию стратегической автономии континента, что не дало стать союзникам независимыми и самостоятельными в военных вопросах.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 08:00
Спецоперация или мир. Европу и США расколол украинский вопрос
 
В миреКевин МаккартиУкраинаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала