11:13 30.10.2022 (обновлено: 13:02 30.10.2022)
Правительство дополнило перечень недружественных стран и территорий
Правительство России добавило 11 британских заморских территорий в список недружественных
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство России добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных стран, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар.
Таким образом, теперь все 14 британских заморских территорий входят в перечень недружественных России.
Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.
Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.