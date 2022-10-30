https://ria.ru/20221030/perechen-1827872919.html

Правительство дополнило перечень недружественных стран и территорий

Правительство дополнило перечень недружественных стран и территорий - РИА Новости, 30.10.2022

Правительство дополнило перечень недружественных стран и территорий

Правительство России добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных стран, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:13

2022-10-30T11:13

2022-10-30T13:02

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство России добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных стран, сообщается на сайте кабмина."Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень добавлено еще 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией", — говорится в заявлении.Отмечается, что это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 британских заморских территорий входят в перечень недружественных России.Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.

https://ria.ru/20221026/torgovlya-1826886629.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, великобритания