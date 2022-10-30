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Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт - РИА Новости, 30.10.2022
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Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт - РИА Новости, 30.10.2022
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт
Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:17
2022-10-30T13:05
экономика
ольга дайнеко
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не всегда стоит соглашаться на нее, объяснила "Прайму" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Овердрафт, как пояснила специалист, представляет собой займ на короткий срок для дебетовых банковских карт. Он дает возможность потратить больше, чем сумма собственных средств на счете, и при необходимости уйти в минус за счет заемных денег. Лимит — не более ста тысяч рублей.Дайнеко предупредила, что часто стоимость овердрафта сопоставима по ставкам с кредитками или бывает даже выше. Кроме того, у этой услуги нет привычного графика платежей или списания средств. При этом затягивать с погашением долга нельзя — это может повлечь за собой комиссию и даже штрафы.Есть также и "технический овердрафт", за который не начисляются проценты, но обязательно следует обратиться в банк и узнать о причине его возникновения — иначе все поступления на карту будут гасить этот долг.
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экономика, ольга дайнеко, россия
Экономика, Ольга Дайнеко, Россия
02:17 30.10.2022 (обновлено: 13:05 30.10.2022)
 
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт

Эксперт Дайнеко посоветовала не соглашаться на овердрафт из-за высоких процентов

© Fotolia / ptnphotofКредитная задолженность
Кредитная задолженность - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Fotolia / ptnphotof
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не всегда стоит соглашаться на нее, объяснила "Прайму" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Овердрафт, как пояснила специалист, представляет собой займ на короткий срок для дебетовых банковских карт. Он дает возможность потратить больше, чем сумма собственных средств на счете, и при необходимости уйти в минус за счет заемных денег. Лимит — не более ста тысяч рублей.
Дайнеко предупредила, что часто стоимость овердрафта сопоставима по ставкам с кредитками или бывает даже выше. Кроме того, у этой услуги нет привычного графика платежей или списания средств. При этом затягивать с погашением долга нельзя — это может повлечь за собой комиссию и даже штрафы.
Есть также и "технический овердрафт", за который не начисляются проценты, но обязательно следует обратиться в банк и узнать о причине его возникновения — иначе все поступления на карту будут гасить этот долг.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Чем выше риски, тем больше ставки. Почему дорожают кредиты
 
ЭкономикаОльга ДайнекоРоссия
 
 
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