https://ria.ru/20221030/overdraft-1827835125.html
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт - РИА Новости, 30.10.2022
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт
Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:17
2022-10-30T02:17
2022-10-30T13:05
экономика
ольга дайнеко
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не всегда стоит соглашаться на нее, объяснила "Прайму" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Овердрафт, как пояснила специалист, представляет собой займ на короткий срок для дебетовых банковских карт. Он дает возможность потратить больше, чем сумма собственных средств на счете, и при необходимости уйти в минус за счет заемных денег. Лимит — не более ста тысяч рублей.Дайнеко предупредила, что часто стоимость овердрафта сопоставима по ставкам с кредитками или бывает даже выше. Кроме того, у этой услуги нет привычного графика платежей или списания средств. При этом затягивать с погашением долга нельзя — это может повлечь за собой комиссию и даже штрафы.Есть также и "технический овердрафт", за который не начисляются проценты, но обязательно следует обратиться в банк и узнать о причине его возникновения — иначе все поступления на карту будут гасить этот долг.
https://ria.ru/20221025/kredity-1826262277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ольга дайнеко, россия
Экономика, Ольга Дайнеко, Россия
02:17 30.10.2022 (обновлено: 13:05 30.10.2022)
Эксперт раскрыла, чем опасен овердрафт
Эксперт Дайнеко посоветовала не соглашаться на овердрафт из-за высоких процентов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Некоторые банки предлагают своим клиентам услугу под названием "овердрафт", для того, чтобы они могли решить свои временные финансовые трудности, но далеко не всегда стоит соглашаться на нее, объяснила
"Прайму" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Овердрафт, как пояснила специалист, представляет собой займ на короткий срок для дебетовых банковских карт. Он дает возможность потратить больше, чем сумма собственных средств на счете, и при необходимости уйти в минус за счет заемных денег. Лимит — не более ста тысяч рублей.
Дайнеко предупредила, что часто стоимость овердрафта сопоставима по ставкам с кредитками или бывает даже выше. Кроме того, у этой услуги нет привычного графика платежей или списания средств. При этом затягивать с погашением долга нельзя — это может повлечь за собой комиссию и даже штрафы.
Есть также и "технический овердрафт", за который не начисляются проценты, но обязательно следует обратиться в банк и узнать о причине его возникновения — иначе все поступления на карту будут гасить этот долг.