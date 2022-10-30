https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html

Лавров прокомментировал планы Польши на размещение ядерного оружия США

Лавров прокомментировал планы Польши на размещение ядерного оружия США - РИА Новости, 30.10.2022

Лавров прокомментировал планы Польши на размещение ядерного оружия США

Тревожит то, что Польша "просится в кандидаты" на размещение на своей территории ядерного оружия США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:24

2022-10-30T12:24

2022-10-30T13:11

сергей лавров

польша

сша

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Тревожит то, что Польша "просится в кандидаты" на размещение на своей территории ядерного оружия США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса".Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в стране американского ядерного оружия является открытой темой. Он считает, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", - сказал Лавров.По словам министра, идут разговоры о том, чтобы укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, уже имеющим на своей территории американское тактическое ядерное оружие.Лавров подчеркнул, что за утверждениями США, НАТО и Евросоюза о необходимости нанесения "военного поражения" РФ стоит неспособность Вашингтона отказаться от желания править всеми."США, НАТО, Евросоюз продолжают твердить о необходимости нанести России поражение "на поле боя". Как вы справедливо отметили, за всем этим стоит абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся", - указал глава российского МИД.В свое время, напомнил министр, пели "Правь, Британия, морями", а сейчас, предположил Лавров, США хотят петь "Правь, Америка, планетой".

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html

https://ria.ru/20221028/reparatsii-1827670197.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, польша, сша, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)