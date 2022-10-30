06:07 30.10.2022 (обновлено: 06:20 30.10.2022)
СМИ: Общественная палата предложила упростить процедуру опеки над внуками
"Известия": ОП предложила упростить процедуру опеки над внуками для бабушек и дедушек
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Общественная палата России обратилась в правительство с инициативой упрощения процедуры опеки над внуками, для бабушек и дедушек будет достаточно печати в паспорте, пишет газета "Известия" со ссылкой на копию обращения в ее распоряжении.
"В Общественной палате России предложили изменить законы так, чтобы бабушки и дедушки принимали активное участие в воспитании внуков без лишних формальностей ... 27 октября комиссия ОП РФ ... направила соответствующие предложения в правительство", - пишет издание.
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"Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах", - приводится текст из письма.
По данным газеты, такой штамп поставят при заявлении родителей. Он позволит, по мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, не обращаться в органы опеки, чтобы доказать свои права на воспитание внуков.
Кроме того, для бабушек и дедушек предлагается ввести дополнительные выплаты за времяпрепровождения с внуками, но после оформления опеки. Согласно предложению, деньги будут начисляться на специальную карту для оплаты детских товаров. Отмечается, что размер субсидий стоит определять на уровне МРОТа.
"У нас есть выплаты опекунам, договор о компенсации, и этого достаточно для содержания ребенка. А когда дети гостят у бабушки с дедушкой, то как-то несерьезно брать за это деньги", - приводятся газетой слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.
Как пишет "Известия", учреждение государственного праздника День бабушек и дедушек в последнее воскресенье октября также было предложено комиссией Общественной палаты.
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