https://ria.ru/20221030/obyazatelstva-1827976392.html

Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 31.10.2022

Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-30T23:56

2022-10-30T23:56

2022-10-31T04:43

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник.Ранее СКЦ сообщил, что Киев, Анкара и ООН в рамках "черноморской инициативы" согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник. Позднее было согласовано движение еще двух судов. Россию об этом уведомили.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html

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