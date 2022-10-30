23:56 30.10.2022 (обновлено: 04:43 31.10.2022)
Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке
Решение Киева, Анкары и ООН по движению судов с зерном ни к чему не обязывает Россию
© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз с украинским зерном
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник.
"Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают", - сказал он.
Ранее СКЦ сообщил, что Киев, Анкара и ООН в рамках "черноморской инициативы" согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник. Позднее было согласовано движение еще двух судов. Россию об этом уведомили.
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.