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Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 31.10.2022
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Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке
Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 31.10.2022
Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке
Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-30T23:56
2022-10-31T04:43
россия
оон
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник.Ранее СКЦ сообщил, что Киев, Анкара и ООН в рамках "черноморской инициативы" согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник. Позднее было согласовано движение еще двух судов. Россию об этом уведомили.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html
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россия, оон, украина, турция, в мире
Россия, ООН, Украина, Турция, В мире
23:56 30.10.2022 (обновлено: 04:43 31.10.2022)
 
Источник прокомментировал решения Киева, Анкары и ООН по зерновой сделке

Решение Киева, Анкары и ООН по движению судов с зерном ни к чему не обязывает Россию

© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз с украинским зерном
Турецкий сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
Турецкий сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки ни к чему не обязывают Москву, заявил журналистам российской источник.

"Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают", - сказал он.

Ранее СКЦ сообщил, что Киев, Анкара и ООН в рамках "черноморской инициативы" согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник. Позднее было согласовано движение еще двух судов. Россию об этом уведомили.
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Зерно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 23:45
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
 
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