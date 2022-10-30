https://ria.ru/20221030/obstrely-1827880813.html

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Зайцево 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Зайцево 12 снарядов - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Зайцево 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Зайцево 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:14

2022-10-30T12:14

2022-10-30T12:14

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

зайцево

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Зайцево 12 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.25 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.45 мск по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

зайцево

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, зайцево, вооруженные силы украины