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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/obstrel-1827963012.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:28
2022-10-30T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) 17.35 (совпадает с мск - ред.) - по направлению: населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили по населенному пункту Еленовка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html
https://ria.ru/20221027/orly-1826938109.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
21:28 30.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Еленовке 19 снарядов

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпасов, найденные на месте обстрела в Еленовке
Обломки боеприпасов, найденные на месте обстрела в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпасов, найденные на месте обстрела в Еленовке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) 17.35 (совпадает с мск - ред.) - по направлению: населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили по населенному пункту Еленовка пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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