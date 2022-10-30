Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Еленовке 19 снарядов
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпасов, найденные на месте обстрела в Еленовке
Обломки боеприпасов, найденные на месте обстрела в Еленовке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) 17.35 (совпадает с мск - ред.) - по направлению: населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили по населенному пункту Еленовка пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".