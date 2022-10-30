https://ria.ru/20221030/obstrel-1827963012.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T21:28

2022-10-30T21:28

2022-10-30T21:28

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив 19 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) 17.35 (совпадает с мск - ред.) - по направлению: населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра... 18.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 20.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 19.00 украинские войска выпустили по населенному пункту Еленовка пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221030/energodar-1827877835.html

https://ria.ru/20221027/orly-1826938109.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины