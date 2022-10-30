https://ria.ru/20221030/obstrel-1827922124.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку

Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:14

2022-10-30T17:14

2022-10-30T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

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нато

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.25 мск по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Еленовке пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221009/energodar-1822608517.html

https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы рф, украина