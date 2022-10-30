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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/obstrel-1827922124.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку
Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:14
2022-10-30T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.25 мск по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Еленовке пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221009/energodar-1822608517.html
https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы РФ, Украина
17:14 30.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Представительство добавило, что в 16.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.25 мск по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Еленовке пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы РФУкраина
 
 
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