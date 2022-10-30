https://ria.ru/20221030/obstrel-1827922124.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку
Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:14
2022-10-30T17:14
2022-10-30T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
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сцкк
нато
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.15 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.25 мск по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Еленовке пять снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221009/energodar-1822608517.html
https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Еленовку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Еленовке 17 снарядов