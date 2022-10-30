Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра
© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.