https://ria.ru/20221030/obstrel-1827848009.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T07:37

2022-10-30T07:37

2022-10-30T07:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221029/stepnogo-1827781856.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато