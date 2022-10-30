https://ria.ru/20221030/neznaykanalune-1827583257.html

Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?

Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью? - РИА Новости, 30.10.2022

Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?

Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло.

2022-10-30T12:00

2022-10-30T12:00

2022-10-30T12:08

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подкаст

николай носов

литература

ссср

луна

рудн

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Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью? Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло. audio/mpeg

Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью? Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло. audio/mpeg

О заключительной книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Татьяна Коренькова. В своей трилогии Носов использовал самые разные литературные средства, в том числе и литературные тропы — что это такое, и какие из них есть в "Незнайке", можно узнать в эпизоде "А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиЭксперт эпизода: Татьяна Коренькова

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