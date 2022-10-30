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Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью? - РИА Новости, 30.10.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221030/neznaykanalune-1827583257.html
Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?
Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью? - РИА Новости, 30.10.2022
Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?
Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло.
2022-10-30T12:00
2022-10-30T12:08
как это по-русски
подкаст
николай носов
литература
ссср
луна
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Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?
Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло.
audio/mpeg
Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?
Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло.
audio/mpeg
О заключительной книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Татьяна Коренькова. В своей трилогии Носов использовал самые разные литературные средства, в том числе и литературные тропы — что это такое, и какие из них есть в "Незнайке", можно узнать в эпизоде "А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиЭксперт эпизода: Татьяна Коренькова
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подкаст, николай носов, литература, аудио, ссср, луна, рудн, образование, образование - общество
Как это по-русски, Подкаст, Николай Носов, Литература, СССР, Луна, РУДН, Образование, Образование - Общество
12:00 30.10.2022 (обновлено: 12:08 30.10.2022)
 

Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?

Как это по-русски
Что из "Незнайка на Луне" стало реальностью?
12:00
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Откуда в детской сказке времён СССР слова "акция" и "банкрот", на что похожи названия лунных городов коротышек и как приключения Незнайки стали сатирой на капиталистическое общество? Поговорим о Незнайке на Луне, третьей книге Николая Носова, и о тех, кто пытался продолжить дело писателя и что из этого вышло.
О заключительной книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Татьяна Коренькова. В своей трилогии Носов использовал самые разные литературные средства, в том числе и литературные тропы — что это такое, и какие из них есть в "Незнайке", можно узнать в эпизоде "А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти

Эксперт эпизода: Татьяна Коренькова
 
Как это по-русскиПодкастНиколай НосовЛитератураСССРЛунаРУДНОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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