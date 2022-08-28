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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола

"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола - РИА Новости, 28.08.2022

"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола

Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:22

как это по-русски

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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый. audio/mpeg

"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый. audio/mpeg

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