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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола - РИА Новости, 28.08.2022
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
2022-08-28T12:00
2022-08-28T12:00
2022-08-28T12:22
как это по-русски
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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
audio/mpeg
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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Как это по-русски, Подкаст
12:00 28.08.2022 (обновлено: 12:22 28.08.2022)
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.