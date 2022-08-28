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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола - РИА Новости, 28.08.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220828/tropy-1812687758.html
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола - РИА Новости, 28.08.2022
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
2022-08-28T12:00
2022-08-28T12:22
как это по-русски
подкаст
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"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
audio/mpeg
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
12:00 28.08.2022 (обновлено: 12:22 28.08.2022)
 

"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола

Как это по-русски
"А шли бы вы лесом". Зачем нам эвфемизмы, катахреза и гипербола
12:00
Читать ria.ru в
Как эвфемизмы помогают незаметно ругаться матом, катахреза "оправдывает" стилистические ошибки, а гипербола добавляет всему театральности. Продолжение эпизода про литературные тропы – почему без них не обойтись в повседневной речи и какой прием точно использовал каждый.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста или "РИА Новости".
________
Сценарий эпизода: Полина Панина

Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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