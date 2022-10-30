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Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока" - РИА Новости, 30.10.2022
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Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока" - РИА Новости, 30.10.2022
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:13
2022-10-30T17:31
политика
россия
германия
швеция
нато
вмс великобритании
северный поток
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на магистралях беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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политика, россия, германия, швеция, нато, вмс великобритании, северный поток
Политика, Россия, Германия, Швеция, НАТО, ВМС Великобритании, Северный поток
16:13 30.10.2022 (обновлено: 17:31 30.10.2022)
 
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"

Французский политик Филиппо обвинил НАТО в подрыве труб "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию.
"У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах "Северный поток", но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!" — написал он в Twitter.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на магистралях беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 16:05
Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока"
 
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