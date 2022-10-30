https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html

Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"

Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока" - РИА Новости, 30.10.2022

Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"

Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:13

2022-10-30T16:13

2022-10-30T17:31

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на магистралях беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, германия, швеция, нато, вмс великобритании, северный поток