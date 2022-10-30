https://ria.ru/20221030/nato-1827911020.html
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока" - РИА Новости, 30.10.2022
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:13
2022-10-30T16:13
2022-10-30T17:31
политика
россия
германия
швеция
нато
вмс великобритании
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил государства Североатлантического альянса в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на магистралях беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили о причастности представителей ВМС Великобритании к планированию, обеспечению и реализации подрыва газопроводов в Балтийском море. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220928/bayden-1820103185.html
россия
германия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, германия, швеция, нато, вмс великобритании, северный поток
Политика, Россия, Германия, Швеция, НАТО, ВМС Великобритании, Северный поток
16:13 30.10.2022 (обновлено: 17:31 30.10.2022)
Во Франции рассказали, кто подорвал трубы "Северного потока"
Французский политик Филиппо обвинил НАТО в подрыве труб "Северных потоков"