https://ria.ru/20221030/nato-1827868263.html

Читателей DE шокировала идея разместить гиперзвуковое оружие в Турции

Читателей DE шокировала идея разместить гиперзвуковое оружие в Турции - РИА Новости, 30.10.2022

Читателей DE шокировала идея разместить гиперзвуковое оружие в Турции

Читатели британского издания Daily Express раскритиковали идею участника программы Millennium Leadership Атлантического совета при НАТО Альпа Севимлисоя по... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:32

2022-10-30T10:32

2022-10-30T13:54

турция

россия

китай

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150121/17/1501211782_0:84:2200:1322_1920x0_80_0_0_3d3411e5af3e30dcc54605bd6d58c4dc.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали идею участника программы Millennium Leadership Атлантического совета при НАТО Альпа Севимлисоя по размещению гиперзвукового оружия альянса в Турции.Эксперт утверждает, что это необходимо для сдерживания растущего влияния России и Китая как в мире, так и в Ближневосточном регионе.Однако читателей издания разозлила такая позиция."Совсем из ума выжил. Турция не собирается принимать участие в ваших грязных геополитических играх", — отметил fairndjust."К большому неудовольствию НАТО, Турция, похоже, пытается занять сбалансированный подход к этому конфликту, возможно, склоняясь немного больше на сторону России, чем альянса", — прокомментировал Klingon warrior.Ранее лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. Альянс заявил, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до бригадного уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов предварительного позиционирования.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221028/raspredelenie-1827632146.html

https://ria.ru/20221028/turtsiya-1827550962.html

турция

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, китай, нато, в мире