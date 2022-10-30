https://ria.ru/20221030/nastuplenie-1827842085.html

Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению

Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению - РИА Новости, 30.10.2022

Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению

Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T05:06

2022-10-30T05:06

2022-10-30T11:00

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/proval-vsu-1827810330.html

херсонская область

киев

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кирилл стремоусов, херсонская область , киев