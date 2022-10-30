05:06 30.10.2022 (обновлено: 11:00 30.10.2022)
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению
Стремоусов допустил, что ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы", — сказал он РИА Новости.
Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.