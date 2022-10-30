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Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/nastuplenie-1827842085.html
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению - РИА Новости, 30.10.2022
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению
Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T05:06
2022-10-30T11:00
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
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кирилл стремоусов, херсонская область , киев
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Киев
05:06 30.10.2022 (обновлено: 11:00 30.10.2022)
 
Херсонские власти сообщили о подготовке Киева к масштабному наступлению

Стремоусов допустил, что ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы", — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны.
В последнее время регулярно сообщается о попытках украинских войск малыми группами атаковать линию обороны в Херсонской области. Все они были безуспешны. По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, Киев, по разным данным, стягивает от 40 до 60 тысяч военнослужащих в районе Херсона, российские Вооруженные силы готовятся дать серьезный бой.
Официально данные о 60-тысячной украинской группировке не подтверждались.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонская областьКиев
 
 
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