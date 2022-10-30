https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html

В Адыгее разбился мотодельтаплан

В Адыгее разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 30.10.2022

В Адыгее разбился мотодельтаплан

Мотодельтаплан разбился в Республике Адыгея, при падении транспортное средство загорелось, погибли два человека, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:52

2022-10-30T12:52

2022-10-30T13:40

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происшествия

республика адыгея

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Мотодельтаплан разбился в Республике Адыгея, при падении транспортное средство загорелось, погибли два человека, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону."Сегодня в 11 часов 10 минут в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в МО "Майкопский район", автодорога станица Даховская - плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана", - говорится в сообщении.По прибытии экстренных служб было установлено, что при падении на землю произошло возгорание транспортного средства. Погибли два человека, добавляют в пресс-службе.По данным министерства, личности погибших установлены: это пилот - мужчина 1974-го года рождения, проживающий в Майкопском районе, и пассажирка - женщина 1979-го года рождения, жительница Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20221007/turist-1822388453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)