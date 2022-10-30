https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
В Адыгее разбился мотодельтаплан
В Адыгее разбился мотодельтаплан - РИА Новости, 30.10.2022
В Адыгее разбился мотодельтаплан
Мотодельтаплан разбился в Республике Адыгея, при падении транспортное средство загорелось, погибли два человека, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:52
2022-10-30T12:52
2022-10-30T13:40
туризм
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происшествия
республика адыгея
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Мотодельтаплан разбился в Республике Адыгея, при падении транспортное средство загорелось, погибли два человека, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону."Сегодня в 11 часов 10 минут в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в МО "Майкопский район", автодорога станица Даховская - плато Лаго-Наки, произошло падение мотодельтаплана", - говорится в сообщении.По прибытии экстренных служб было установлено, что при падении на землю произошло возгорание транспортного средства. Погибли два человека, добавляют в пресс-службе.По данным министерства, личности погибших установлены: это пилот - мужчина 1974-го года рождения, проживающий в Майкопском районе, и пассажирка - женщина 1979-го года рождения, жительница Ростова-на-Дону.
https://ria.ru/20221007/turist-1822388453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, происшествия, республика адыгея, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Республика Адыгея, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:52 30.10.2022 (обновлено: 13:40 30.10.2022)
В Адыгее разбился мотодельтаплан
В Адыгее разбился мотодельтаплан, погибли два человека