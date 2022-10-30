https://ria.ru/20221030/moskva-1827920564.html

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 30.10.2022

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололедице в период с 21.00 30 октября до 10.00 31 октября, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:04

2022-10-30T17:04

2022-10-30T17:04

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололедице в период с 21.00 30 октября до 10.00 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 30 октября до 10:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУМЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20221027/razvedka-1827090869.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр