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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 30.10.2022
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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице - РИА Новости, 30.10.2022
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололедице в период с 21.00 30 октября до 10.00 31 октября, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:04
2022-10-30T17:04
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололедице в период с 21.00 30 октября до 10.00 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 30 октября до 10:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУМЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
17:04 30.10.2022
 
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра и гололедице

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололедице в период с 21.00 30 октября до 10.00 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 30 октября до 10:00 31 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУМЧС по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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