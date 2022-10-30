https://ria.ru/20221030/moskva-1827861608.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.10.2022

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:53

2022-10-30T09:53

2022-10-30T09:53

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 15-20 метров в секунду действует до 21.00 31 октября.Кроме того, предупреждение о гололедице в столице действует с 19.00 30 октября до 19.00 31 октября, в области с 18.00 30 октября до 21.00 31 октября.

https://ria.ru/20221030/teplo-1827861233.html

https://ria.ru/20221030/moskva-1827853076.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)