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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.10.2022
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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:53
2022-10-30T09:53
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 15-20 метров в секунду действует до 21.00 31 октября.Кроме того, предупреждение о гололедице в столице действует с 19.00 30 октября до 19.00 31 октября, в области с 18.00 30 октября до 21.00 31 октября.
https://ria.ru/20221030/teplo-1827861233.html
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
09:53 30.10.2022
 
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГололедица
Гололедица - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гололедица. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
09:51
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для конца октября с 1948 года
Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 15-20 метров в секунду действует до 21.00 31 октября.
Кроме того, предупреждение о гололедице в столице действует с 19.00 30 октября до 19.00 31 октября, в области с 18.00 30 октября до 21.00 31 октября.
Оперативные службы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:35Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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