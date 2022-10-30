Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221030/moskva-1827853076.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.10.2022
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:35
2022-10-30T08:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809674044_161:0:3300:1765_1920x0_80_0_0_30490363bb43eb4815c264c5535509a1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков отметил, что подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. По его словам, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Добавляется, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети."Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221029/pogoda-1827750864.html
https://ria.ru/20221029/pogoda-1827717183.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809674044_43:0:2396:1765_1920x0_80_0_0_6f61fea34a7483b588a337d2827ec218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество
08:35 30.10.2022
 
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы
Оперативные службы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 13:50
МЧС предупредило жителей Москвы о сильных порывах ветра
Бирюков отметил, что подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. По его словам, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
Добавляется, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
"Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 09:54
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала