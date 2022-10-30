https://ria.ru/20221030/moskva-1827853076.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.10.2022
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:35
2022-10-30T08:35
2022-10-30T08:35
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков отметил, что подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. По его словам, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Добавляется, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети."Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20221029/pogoda-1827750864.html
https://ria.ru/20221029/pogoda-1827717183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Общество
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. По его словам, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
Добавляется, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
"Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.