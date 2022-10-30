https://ria.ru/20221030/moskva-1827853076.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.10.2022

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:35

2022-10-30T08:35

2022-10-30T08:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков, чьи слова приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков отметил, что подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. По его словам, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Добавляется, что под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети."Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221029/pogoda-1827750864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество