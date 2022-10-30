22:36 30.10.2022 (обновлено: 22:38 30.10.2022)
СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии
Бастрыкин поручил провести проверку после демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы", воздвигнутом в советское время в Латвии на границе этой республики с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета (России Александр Бастрыкин) поручил во взаимодействии с Министерством иностранных дел России провести проверку по факту повреждения монумента "Курган дружбы" на территории Латвийской Республики... а также запросить в МИД России необходимую информацию. По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России.
Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники.
Подобные действия, отметили в СК России, направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отмечается в документе.