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СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии - РИА Новости, 30.10.2022
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СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии
СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии - РИА Новости, 30.10.2022
СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы",... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:36
2022-10-30T22:38
александр бастрыкин
россия
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы", воздвигнутом в советское время в Латвии на границе этой республики с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники.Подобные действия, отметили в СК России, направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отмечается в документе.
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александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Александр Бастрыкин, Россия, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
22:36 30.10.2022 (обновлено: 22:38 30.10.2022)
 
СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии

Бастрыкин поручил провести проверку после демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы", воздвигнутом в советское время в Латвии на границе этой республики с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета (России Александр Бастрыкин) поручил во взаимодействии с Министерством иностранных дел России провести проверку по факту повреждения монумента "Курган дружбы" на территории Латвийской Республики... а также запросить в МИД России необходимую информацию. По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК России.
Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники.
Подобные действия, отметили в СК России, направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отмечается в документе.
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 18:56
Просьба ООН остановить снос памятника в Риге поступила уже после демонтажа
 
Александр БастрыкинРоссияЛатвияСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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