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СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии

СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии - РИА Новости, 30.10.2022

СК проведет проверку из-за демонтажа плит "Кургана дружбы" в Латвии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы",... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:36

2022-10-30T22:36

2022-10-30T22:38

александр бастрыкин

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следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по истории с демонтажем мемориальных плит на монументе "Курган дружбы", воздвигнутом в советское время в Латвии на границе этой республики с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба ведомства.Мемориальные плиты монумента, воздвигнутого 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов в годы Великой Отечественной войны, были демонтированы на латвийском участке с применением тяжелой техники.Подобные действия, отметили в СК России, направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отмечается в документе.

https://ria.ru/20220829/pamyatnik-1812994425.html

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александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф), в мире