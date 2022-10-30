https://ria.ru/20221030/molokootsos-1827923477.html

СМИ: рост экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны обеспокоил ЕС

СМИ: рост экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны обеспокоил ЕС - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: рост экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны обеспокоил ЕС

Европейские чиновники обеспокоены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны на фоне антироссийских санкций,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:23

2022-10-30T17:23

2022-10-30T20:45

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россия

армения

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны на фоне антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Неожиданный и удивительный всплеск экспорта стиральных машин, холодильников и даже молокоотсосов из Европы в страны — соседи России вызывает у должностных лиц опасения", — указывается в сообщении агентства.По данным агентства, резкий рост импорта европейской техники наблюдается в Армении и Казахстане. Отмечается, что торговля евразийских стран друг с другом может помочь России компенсировать сокращение импорта из других государств из-за санкций."Европейские чиновники <...> обеспокоены тем, что по меньшей мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях", — говорится в сообщении агентства.Чиновники отслеживают рост экспорта в страны, которые находятся "на периферии России". Однако они отмечают, что бороться с торговлей бытовой техникой сложно, так как эти предметы зачастую не подвергают санкциям.

https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html

https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

европа

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, европа, россия, армения