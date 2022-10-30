17:23 30.10.2022 (обновлено: 20:45 30.10.2022)
СМИ: рост экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны обеспокоил ЕС
Bloomberg: всплеск экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны обеспокоил Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны на фоне антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Неожиданный и удивительный всплеск экспорта стиральных машин, холодильников и даже молокоотсосов из Европы в страны — соседи России вызывает у должностных лиц опасения", — указывается в сообщении агентства.
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По данным агентства, резкий рост импорта европейской техники наблюдается в Армении и Казахстане. Отмечается, что торговля евразийских стран друг с другом может помочь России компенсировать сокращение импорта из других государств из-за санкций.
"Европейские чиновники <...> обеспокоены тем, что по меньшей мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях", — говорится в сообщении агентства.
Чиновники отслеживают рост экспорта в страны, которые находятся "на периферии России". Однако они отмечают, что бороться с торговлей бытовой техникой сложно, так как эти предметы зачастую не подвергают санкциям.
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