https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827609703.html

"Граждане не поймут". Молдавии прочат прибалтийский сценарий

"Граждане не поймут". Молдавии прочат прибалтийский сценарий - РИА Новости, 30.10.2022

"Граждане не поймут". Молдавии прочат прибалтийский сценарий

Власти Молдавии усилили давление на местную Православную церковь, которая формально подчиняется Московскому патриархату. Политики считают ее "фактором... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:02

религия

майя санду

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

молдавия

россия

украина

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Власти Молдавии усилили давление на местную Православную церковь, которая формально подчиняется Московскому патриархату. Политики считают ее "фактором дестабилизации" в стране. Верующие боятся повторения того, что произошло в Прибалтике. О возможных последствиях конфликта — в материале РИА Новости."Невыгодное" духовенствоБольше двух месяцев в республике продолжаются протесты. Митингующие требуют отставки президента и парламента, не желающих договариваться с Россией. В том числе — о ценах на газ. Именно из-за этого разразился кризис.В свою очередь, глава государства Майя Санду назвала "опасными для общества" тех, кто выступает против проверок со стороны правоохранительных органов, не поддерживает политику президента в целом и в отношении Украины в частности. Стремление Санду искоренить любое "кремлевское влияние" не обошло и религиозную сферу. Так, 14 октября национальный телеканал "Молдова-1" отказался транслировать приуроченную ко Дню Кишинева литургию в Христорождественском соборе — главном в стране.Храм принадлежит Православной церкви Молдовы (ПЦМ) — самоуправляемой структуре в составе Московского патриархата. Это крупнейшее религиозное объединение. Подавляющее большинство населения — 96 процентов — исповедует православие. Из них 70 процентов относят себя к ПЦМ.Несмотря на это, руководитель государственного СМИ Влад Цуркану заявил, что "оставляет за собой право ограничивать доступ к эфиру граждан и высших церковных иерархов, которые открыто или косвенно поддерживают события на Украине".Он напомнил: в начале октября глава ПЦМ митрополит Кишиневский Владимир (Кантарян) участвовал в Синоде РПЦ, а сразу после помолился о здравии президента России Владимира Путина. Хотя на официальном сайте Молдавской церкви об этом не было ни слова.Конкурирующая структураНайти общий язык с самой многочисленной религиозной организацией светский Кишинев не мог еще до начала боевых действий на Украине. В 2021-м, после того, как Санду ратифицировала Конвенцию Совета Европы по правам человека, часть молдавских клириков отказались молиться "за страну и ее руководство".Инициатором протеста стал архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэеску). Он же запретил в своих епархиях как минимум год причащать парламентариев, проголосовавших также за ратификацию Стамбульской конвенции (о борьбе с домашним насилием).В январе соратник президента по партии "Действие и солидарность" депутат Оазу Нантой назвал Молдавскую церковь "вотчиной русского мира". Чиновник потребовал, чтобы местное духовенство более четко "высказалось по ряду политических вопросов", в частности — о приднестровском конфликте.Однако теперь команда главы государства решила использовать в своих целях инструмент более мощный, чем громкие слова.Дело в том, что в стране две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы. Свое преемство она ведет от Кишиневской епархии, которая появилась в составе РПЦ в начале XIX века. А в 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.Другая — Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ)."Изначально Бессарабская митрополия возникла в 1918 году, когда Молдавия вошла в состав Румынского королевства. В 1940-м, по пакту Молотова — Риббентропа, территория отошла к Советскому Союзу. Тогда же митрополия прекратила существование", — поясняет доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Полвека спустя Молдавия стала независимым государством. Однако шла острая политическая борьба: за сохранение суверенитета — с одной стороны и за объединение с Румынией — с другой.И в 1992 году епископ РПЦ Петр (Пэдурару) возродил Бессарабскую митрополию — при участии некоторых прорумынски настроенных политиков и священнослужителей, а также при поддержке церковного Бухареста."Московский патриархат, однако, не одобрил такой шаг. И вскоре Синод РПЦ запретил Пэдурару в служении. А страна в итоге получила тлеющий религиозный конфликт, который длится уже тридцать лет. На практике это не раз выливалась в то, что бессарабские священники выгоняли молдавских из церквей", — говорит Владислав Петрушко."Неудачное для этого время"Майя Санду открыто не выступает за слияние с Румынией, но на деле предпринимает шаги в этом направлении."Вполне возможно, для этого она в последнее время так активно встречается с главой Бессарабской митрополии. Однако потенциальный союзник выбран крайне неудачно. Прорумынскую церковную структуру поддерживает ничтожно малое количество людей", — отмечает заместитель директора Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.Бессарабская митрополия насчитывает 104 прихода — в десять раз меньше, чем у Православной церкви Молдовы. А официальную регистрацию она смогла получить лишь в 2002-м, спустя десять лет после образования.В целом, считает Лункин, ситуация схожа с той, что недавно произошла в странах Прибалтики, где светские власти начали активно вмешиваться в церковную жизнь.Так, в октябре Министерство внутренних дел Эстонии потребовало от митрополита Таллинского занять жесткую антироссийскую позицию. В противном случае иерарху грозила высылка из страны. Сейм соседней Латвии пошел еще дальше и в начале сентября принял закон об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ). Действие, по мнению большинства экспертов, незаконное, поскольку вопрос о канонической самостоятельности — сугубо внутрицерковный."В случае с Молдавией, однако, есть несколько нюансов. Во-первых, Молдавская церковь — наиболее консервативная часть РПЦ. В стране налажены глубокие исторические связи с русским православием. И в том, что ее глава, митрополит Владимир, посещает Москву и участвует в работе Синода, нет ничего экстраординарного", — обращает внимание религиовед.Во-вторых, добавляет он, Санду не может открыто выступать против промосковской структуры. Из-за сложной политико-экономической ситуации ее положение сейчас более чем шаткое. Да и сторонников сближения с Россией в стране немало. Поэтому, заключает эксперт, повторение прибалтийского сценария Молдавии пока не грозит.

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

майя санду, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), молдавия, россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат, совет европы, аналитика - религия и мировоззрение