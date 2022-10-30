08:00 30.10.2022 (обновлено: 08:02 30.10.2022)
"Граждане не поймут". Молдавии прочат прибалтийский сценарий
© AP Photo / John McConnicoМонахиня Молдавской православной церкви
© AP Photo / John McConnico
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Власти Молдавии усилили давление на местную Православную церковь, которая формально подчиняется Московскому патриархату. Политики считают ее "фактором дестабилизации" в стране. Верующие боятся повторения того, что произошло в Прибалтике. О возможных последствиях конфликта — в материале РИА Новости.
"Невыгодное" духовенство
Больше двух месяцев в республике продолжаются протесты. Митингующие требуют отставки президента и парламента, не желающих договариваться с Россией. В том числе — о ценах на газ. Именно из-за этого разразился кризис.
В свою очередь, глава государства Майя Санду назвала "опасными для общества" тех, кто выступает против проверок со стороны правоохранительных органов, не поддерживает политику президента в целом и в отношении Украины в частности.
Стремление Санду искоренить любое "кремлевское влияние" не обошло и религиозную сферу. Так, 14 октября национальный телеканал "Молдова-1" отказался транслировать приуроченную ко Дню Кишинева литургию в Христорождественском соборе — главном в стране.
Храм принадлежит Православной церкви Молдовы (ПЦМ) — самоуправляемой структуре в составе Московского патриархата. Это крупнейшее религиозное объединение. Подавляющее большинство населения — 96 процентов — исповедует православие. Из них 70 процентов относят себя к ПЦМ.
Несмотря на это, руководитель государственного СМИ Влад Цуркану заявил, что "оставляет за собой право ограничивать доступ к эфиру граждан и высших церковных иерархов, которые открыто или косвенно поддерживают события на Украине".
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Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
Он напомнил: в начале октября глава ПЦМ митрополит Кишиневский Владимир (Кантарян) участвовал в Синоде РПЦ, а сразу после помолился о здравии президента России Владимира Путина. Хотя на официальном сайте Молдавской церкви об этом не было ни слова.
Конкурирующая структура
Найти общий язык с самой многочисленной религиозной организацией светский Кишинев не мог еще до начала боевых действий на Украине. В 2021-м, после того, как Санду ратифицировала Конвенцию Совета Европы по правам человека, часть молдавских клириков отказались молиться "за страну и ее руководство".
Инициатором протеста стал архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэеску). Он же запретил в своих епархиях как минимум год причащать парламентариев, проголосовавших также за ратификацию Стамбульской конвенции (о борьбе с домашним насилием).
В январе соратник президента по партии "Действие и солидарность" депутат Оазу Нантой назвал Молдавскую церковь "вотчиной русского мира". Чиновник потребовал, чтобы местное духовенство более четко "высказалось по ряду политических вопросов", в частности — о приднестровском конфликте.
Однако теперь команда главы государства решила использовать в своих целях инструмент более мощный, чем громкие слова.
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС)
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС)
Дело в том, что в стране две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы. Свое преемство она ведет от Кишиневской епархии, которая появилась в составе РПЦ в начале XIX века. А в 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.
Другая — Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ).
"Изначально Бессарабская митрополия возникла в 1918 году, когда Молдавия вошла в состав Румынского королевства. В 1940-м, по пакту Молотова — Риббентропа, территория отошла к Советскому Союзу. Тогда же митрополия прекратила существование", — поясняет доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Полвека спустя Молдавия стала независимым государством. Однако шла острая политическая борьба: за сохранение суверенитета — с одной стороны и за объединение с Румынией — с другой.
И в 1992 году епископ РПЦ Петр (Пэдурару) возродил Бессарабскую митрополию — при участии некоторых прорумынски настроенных политиков и священнослужителей, а также при поддержке церковного Бухареста.
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкМитрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир перед началом выездного заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир перед началом выездного заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске
"Московский патриархат, однако, не одобрил такой шаг. И вскоре Синод РПЦ запретил Пэдурару в служении. А страна в итоге получила тлеющий религиозный конфликт, который длится уже тридцать лет. На практике это не раз выливалась в то, что бессарабские священники выгоняли молдавских из церквей", — говорит Владислав Петрушко.
"Неудачное для этого время"
Майя Санду открыто не выступает за слияние с Румынией, но на деле предпринимает шаги в этом направлении.
"Вполне возможно, для этого она в последнее время так активно встречается с главой Бессарабской митрополии. Однако потенциальный союзник выбран крайне неудачно. Прорумынскую церковную структуру поддерживает ничтожно малое количество людей", — отмечает заместитель директора Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.
Бессарабская митрополия насчитывает 104 прихода — в десять раз меньше, чем у Православной церкви Молдовы. А официальную регистрацию она смогла получить лишь в 2002-м, спустя десять лет после образования.
В целом, считает Лункин, ситуация схожа с той, что недавно произошла в странах Прибалтики, где светские власти начали активно вмешиваться в церковную жизнь.
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Митрополит Петр (Пэдурару)
Так, в октябре Министерство внутренних дел Эстонии потребовало от митрополита Таллинского занять жесткую антироссийскую позицию. В противном случае иерарху грозила высылка из страны. Сейм соседней Латвии пошел еще дальше и в начале сентября принял закон об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ). Действие, по мнению большинства экспертов, незаконное, поскольку вопрос о канонической самостоятельности — сугубо внутрицерковный.
"В случае с Молдавией, однако, есть несколько нюансов. Во-первых, Молдавская церковь — наиболее консервативная часть РПЦ. В стране налажены глубокие исторические связи с русским православием. И в том, что ее глава, митрополит Владимир, посещает Москву и участвует в работе Синода, нет ничего экстраординарного", — обращает внимание религиовед.
Во-вторых, добавляет он, Санду не может открыто выступать против промосковской структуры. Из-за сложной политико-экономической ситуации ее положение сейчас более чем шаткое. Да и сторонников сближения с Россией в стране немало. Поэтому, заключает эксперт, повторение прибалтийского сценария Молдавии пока не грозит.