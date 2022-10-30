https://ria.ru/20221030/mogadisho-1827845623.html
СМИ: при взрывах в столице Сомали погибли не менее 100 человек
СМИ: при взрывах в столице Сомали погибли не менее 100 человек - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: при взрывах в столице Сомали погибли не менее 100 человек
По меньшей мере 100 человек погибли, еще 300 получили ранения при взрывах у здания министерства образования в столице Сомали Могадишо, передает агентство Рейтер РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T06:47
2022-10-30T06:47
2022-10-30T10:12
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 100 человек погибли, еще 300 получили ранения при взрывах у здания министерства образования в столице Сомали Могадишо, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.По предварительным данным, сработали взрывные устройства, заложенные в двух автомобилях.Ранее агентство Франс Пресс передавало о девяти погибших, включая детей.Телеканал Dalsan TV в субботу сообщал у нескольких взрывах недалеко от здания министерства образования. Телерадиокомпания Shabelle позже сообщила, что погибли по меньшей мере пять человек, включая репортера местного телеканала и начальника районной полиции. Портал Garowe также сообщал, что при взрывах мог пострадать фотограф агентства Рейтер.
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сомали, могадишо, в мире
06:47 30.10.2022 (обновлено: 10:12 30.10.2022)
СМИ: при взрывах в столице Сомали погибли не менее 100 человек
Рейтер: в Могадишо не менее 100 человек погибли при взрывах, еще 300 получили ранения