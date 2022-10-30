https://ria.ru/20221030/mi-8-1827899365.html
Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 30.10.2022
Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:51
2022-10-30T14:51
2022-10-30T14:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652055_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5a7af63074326b72388b5c2fa279e59f.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652055_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_ddb0d057089738603756b812af5af7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Минобороны: российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области