https://ria.ru/20221030/mi-8-1827899365.html

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области - РИА Новости, 30.10.2022

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:51

2022-10-30T14:51

2022-10-30T14:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652055_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5a7af63074326b72388b5c2fa279e59f.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)