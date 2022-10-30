https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html

СМИ: Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter

СМИ: Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы начать увольнения сотрудников приобретенной им соцсети Twitter, сообщает New York Times... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T01:00

2022-10-30T01:00

2022-10-30T05:57

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы начать увольнения сотрудников приобретенной им соцсети Twitter, сообщает New York Times со ссылкой на источники."Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", - говорится в публикации.Пока не известно, сколько из 7500 сотрудников компании будут уволены."Увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября — даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций", - пишет издание, указывая, что это позволит Маску избежать дополнительных расходов.В пятницу агентство Блумберг сообщало, что Twitter уже начал увольнять сотрудников после покупки компании Илоном Маском. В соцсетях появлялась информация, что из компании была уволена вся команда дата-инженеров.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что миллиардер хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.

https://ria.ru/20221029/twitter-1827780401.html

https://ria.ru/20221028/twitter-1827671292.html

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в мире, технологии, илон маск, параг агравал