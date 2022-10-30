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Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев - РИА Новости, 30.10.2022
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Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев - РИА Новости, 30.10.2022
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:55
2022-10-30T11:55
михаил машковцев
камчатский край
владимир солодов
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов."После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев", - написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что Машковцев был человеком твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, а также многие годы отстаивал интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу.Михаил Борисович Машковцев был губернатором Камчатской области с 2000 по 2007 годы.
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михаил машковцев, камчатский край, владимир солодов, общество
Михаил Машковцев, Камчатский край, Владимир Солодов, Общество
11:55 30.10.2022
 
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев

Умер бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкМихаил Машковцев
Михаил Машковцев - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
"После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев", - написал Солодов в своем Telegram-канале.
Солодов добавил, что Машковцев был человеком твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, а также многие годы отстаивал интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память о нём навсегда останется в памяти тех, кто знал и любил его", - написал Солодов.
Михаил Борисович Машковцев был губернатором Камчатской области с 2000 по 2007 годы.
 
Михаил МашковцевКамчатский крайВладимир СолодовОбщество
 
 
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