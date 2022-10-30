https://ria.ru/20221030/mashkovtsev-1827878413.html
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев - РИА Новости, 30.10.2022
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:55
2022-10-30T11:55
2022-10-30T11:55
михаил машковцев
камчатский край
владимир солодов
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов."После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев", - написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что Машковцев был человеком твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, а также многие годы отстаивал интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу.Михаил Борисович Машковцев был губернатором Камчатской области с 2000 по 2007 годы.
камчатский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил машковцев, камчатский край, владимир солодов, общество
Михаил Машковцев, Камчатский край, Владимир Солодов, Общество
Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Умер бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев