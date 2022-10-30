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Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев

Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев - РИА Новости, 30.10.2022

Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев

Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:55

2022-10-30T11:55

2022-10-30T11:55

михаил машковцев

камчатский край

владимир солодов

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев умер после продолжительной болезни, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов."После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев", - написал Солодов в своем Telegram-канале.Солодов добавил, что Машковцев был человеком твердых убеждений, который внес значительный вклад в развитие региона, а также многие годы отстаивал интересы дальневосточников, вел активную общественно-политическую работу.Михаил Борисович Машковцев был губернатором Камчатской области с 2000 по 2007 годы.

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил машковцев, камчатский край, владимир солодов, общество