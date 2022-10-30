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"Следующий псих": немцы осадили нового посла Украины за требования оружия - РИА Новости, 30.10.2022
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"Следующий псих": немцы осадили нового посла Украины за требования оружия
"Следующий псих": немцы осадили нового посла Украины за требования оружия - РИА Новости, 30.10.2022
"Следующий псих": немцы осадили нового посла Украины за требования оружия
Немецкие интернет-пользователи отреагировали на заявления нового посла Украины в Германии Алексея Макеева, требующего в интервью Bild am Sontag ускорить... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:33
2022-10-30T11:33
в мире
андрей мельник
владимир зеленский
алексей арестович
донбасс
германия
украина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецкие интернет-пользователи отреагировали на заявления нового посла Украины в Германии Алексея Макеева, требующего в интервью Bild am Sontag ускорить поставки оружия и расширить их за счет танков и боевых машин пехоты.В разговоре с журналистами преемник скандально известного украинского дипломата Андрея Мельника использовал много метафор, чтобы убедить Германию увеличить темпы накачки киевского режима оружием."Больше скорости. Когда я смотрю на действия Германии, я иногда думаю: немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час. &lt;...&gt; Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", — сыронизировал Макеев, намекая на танки системы Leopard и БМП Marder.Пользователи соцсетей отметили в комментариях Twitter-аккаунта издания, что подобный юмор пришелся им не по душе, а также сравнили Макеева с предшественником."Следующий псих", — написал papaausm."Ну, даже в зоопарке я не могу просто взять животных, которые мне нравятся; они не то, чтобы очень ко мне хотят, и зоопарк вряд ли доверит их мне. Но можно смотреть на них снова и снова. Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии, никогда", — считает oryxaero."Боже мой, видимо, Украина не знает слова "мир", — считает Joschua23."Правильно ли мы сделали, что пошли на столь серьезный шаг ради этой страны? Когда вы слышите этого парня и его предшественника, вы уже сомневаетесь, а правильные ли они партнеры", — отметил StefanKronberg.Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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в мире, андрей мельник, владимир зеленский, алексей арестович , донбасс, германия, украина
В мире, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Донбасс, Германия, Украина
11:33 30.10.2022
 
"Следующий псих": немцы осадили нового посла Украины за требования оружия

Новый посол Украины в ФРГ Макеев разозлил немцев критикой медленных поставок оружия

© Фото : соцсети Алексея МакееваАлексей Макеев
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : соцсети Алексея Макеева
Алексей Макеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецкие интернет-пользователи отреагировали на заявления нового посла Украины в Германии Алексея Макеева, требующего в интервью Bild am Sontag ускорить поставки оружия и расширить их за счет танков и боевых машин пехоты.
В разговоре с журналистами преемник скандально известного украинского дипломата Андрея Мельника использовал много метафор, чтобы убедить Германию увеличить темпы накачки киевского режима оружием.
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"Больше скорости. Когда я смотрю на действия Германии, я иногда думаю: немецкий спортивный автомобиль едет по автобану со скоростью 30 километров в час. <...> Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", — сыронизировал Макеев, намекая на танки системы Leopard и БМП Marder.
Пользователи соцсетей отметили в комментариях Twitter-аккаунта издания, что подобный юмор пришелся им не по душе, а также сравнили Макеева с предшественником.
"Есть ли у них хоть кто-то профессиональный? Если их политика так же плоха, как их шутки, то их будущее выглядит довольно мрачным", — заметил Sch_and_maul.
"Следующий псих", — написал papaausm.
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"Ну, даже в зоопарке я не могу просто взять животных, которые мне нравятся; они не то, чтобы очень ко мне хотят, и зоопарк вряд ли доверит их мне. Но можно смотреть на них снова и снова. Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии, никогда", — считает oryxaero.
"Боже мой, видимо, Украина не знает слова "мир", — считает Joschua23.
"Кто он теперь — любитель животных или разжигатель войны?" — поинтересовался chefofmembers.
"Правильно ли мы сделали, что пошли на столь серьезный шаг ради этой страны? Когда вы слышите этого парня и его предшественника, вы уже сомневаетесь, а правильные ли они партнеры", — отметил StefanKronberg.
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Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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