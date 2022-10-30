Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство
Президент Ливана Мишель Аун покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не имея преемника на своем посту, сообщил ливанский телеканал MTV.
"Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", - сказал Аун сторонникам после выхода из президентского дворца.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Аун подписал указ об отставке правительства на фоне отсутствия договоренности по формированию нового кабинета министров.
Осенью в парламенте Ливана прошли три тура выборов президента, в ходе которых ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства - 65 из 128 депутатов парламента, чтобы одержать победу. Согласно конституции Ливана, в случае отсутствия договоренности о кандидатуре президента страны после истечения срока его полномочий функции главы государства временно переходят к правительству. Однако и деятельность правительства оказалась парализована указом президента о его роспуске на фоне отсутствия консенсуса с премьер-министром Наджибом Микати относительно кандидатов на посты министров.
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