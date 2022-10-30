https://ria.ru/20221030/livan-1827890480.html

Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство

Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство - РИА Новости, 30.10.2022

Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство

Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:50

2022-10-30T13:50

2022-10-30T13:50

в мире

мишель аун

ливан

наджиб микати

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ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не имея преемника на своем посту, сообщил ливанский телеканал MTV."Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", - сказал Аун сторонникам после выхода из президентского дворца.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Аун подписал указ об отставке правительства на фоне отсутствия договоренности по формированию нового кабинета министров.Осенью в парламенте Ливана прошли три тура выборов президента, в ходе которых ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства - 65 из 128 депутатов парламента, чтобы одержать победу. Согласно конституции Ливана, в случае отсутствия договоренности о кандидатуре президента страны после истечения срока его полномочий функции главы государства временно переходят к правительству. Однако и деятельность правительства оказалась парализована указом президента о его роспуске на фоне отсутствия консенсуса с премьер-министром Наджибом Микати относительно кандидатов на посты министров.

https://ria.ru/20221013/demarkatsiya-1823854566.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мишель аун, ливан, наджиб микати