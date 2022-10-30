Рейтинг@Mail.ru
Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/livan-1827890480.html
Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство
Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство - РИА Новости, 30.10.2022
Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство
Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:50
2022-10-30T13:50
в мире
мишель аун
ливан
наджиб микати
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/34/1552133463_0:178:2775:1739_1920x0_80_0_0_be0bf28ba34e1012038e7970ead603a1.jpg
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не имея преемника на своем посту, сообщил ливанский телеканал MTV."Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", - сказал Аун сторонникам после выхода из президентского дворца.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Аун подписал указ об отставке правительства на фоне отсутствия договоренности по формированию нового кабинета министров.Осенью в парламенте Ливана прошли три тура выборов президента, в ходе которых ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства - 65 из 128 депутатов парламента, чтобы одержать победу. Согласно конституции Ливана, в случае отсутствия договоренности о кандидатуре президента страны после истечения срока его полномочий функции главы государства временно переходят к правительству. Однако и деятельность правительства оказалась парализована указом президента о его роспуске на фоне отсутствия консенсуса с премьер-министром Наджибом Микати относительно кандидатов на посты министров.
https://ria.ru/20221013/demarkatsiya-1823854566.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/34/1552133463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be091fd2072cf8bdc03e783533d3a6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мишель аун, ливан, наджиб микати
В мире, Мишель Аун, Ливан, Наджиб Микати
13:50 30.10.2022
 
Президент Ливана покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство

Президент Ливана Мишель Аун покинул рабочий дворец, отправив в отставку правительство

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун покинул президентский дворец на день раньше истечения срока президентских полномочий, отправив в отставку правительство страны и не имея преемника на своем посту, сообщил ливанский телеканал MTV.
"Этим утром я подписал указ об отставке правительства в соответствии с моими полномочиями, сегодня важный конец, а не прощание", - сказал Аун сторонникам после выхода из президентского дворца.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Аун подписал указ об отставке правительства на фоне отсутствия договоренности по формированию нового кабинета министров.
Осенью в парламенте Ливана прошли три тура выборов президента, в ходе которых ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства - 65 из 128 депутатов парламента, чтобы одержать победу. Согласно конституции Ливана, в случае отсутствия договоренности о кандидатуре президента страны после истечения срока его полномочий функции главы государства временно переходят к правительству. Однако и деятельность правительства оказалась парализована указом президента о его роспуске на фоне отсутствия консенсуса с премьер-министром Наджибом Микати относительно кандидатов на посты министров.
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:28
Ливан одобрил соглашение с Израилем по демаркации морских границ
 
В миреМишель АунЛиванНаджиб Микати
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала