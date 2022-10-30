https://ria.ru/20221030/livan-1827890318.html

Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник

Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2022

Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник

Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:47

2022-10-30T13:47

2022-10-30T13:47

в мире

наджиб микати

мишель аун

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/34/1552133463_0:178:2775:1739_1920x0_80_0_0_be0bf28ba34e1012038e7970ead603a1.jpg

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий в понедельник, сообщил РИА Новости информированный источник."Сегодня утром Аун подписал указ о принятии отставки правительства, он объявит об этом в соответствующее время до истечения срока своих полномочий", - отметил источник.Это произошло перед началом прощального мероприятия по случаю окончания срока правления президента Ауна во Дворце Республики, которое провели его сторонники.Подписание указа об отставке правительства выводит политический кризис в Ливане на новый виток в условиях отсутствия президента и работающего правительства.В субботу Аун обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати в неуступчивости в вопросе формирования правительства. Аун был готов пойти на формирование правительства в случае согласия Микати, что главами ряда министерств станут люди из близкого Аану и его союзникам политического блока.Со своей стороны, Микати заявил, что "конституция является арбитром по всем вопросам", выразив недовольство обвинениями Ауна.Нынешнее правительство во главе с Микати стало временным с началом работы избранного в мае прошлого года ливанского парламента.Обязательные парламентские консультации, проведенные президентом Ливана с избранными членами ливанского парламента 23 июня, привели к переизбранию премьером Наджиба Микати для формирования нового ливанского правительства, но консультации по формированию правительства все еще буксуют в свете спора о распределении министерств среди разных политических сил.

https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html

https://ria.ru/20220929/livan-1820287306.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наджиб микати, мишель аун, ливан