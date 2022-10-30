https://ria.ru/20221030/livan-1827890318.html
Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник
Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник - РИА Новости, 30.10.2022
Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник
Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:47
2022-10-30T13:47
2022-10-30T13:47
в мире
наджиб микати
мишель аун
ливан
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий в понедельник, сообщил РИА Новости информированный источник."Сегодня утром Аун подписал указ о принятии отставки правительства, он объявит об этом в соответствующее время до истечения срока своих полномочий", - отметил источник.Это произошло перед началом прощального мероприятия по случаю окончания срока правления президента Ауна во Дворце Республики, которое провели его сторонники.Подписание указа об отставке правительства выводит политический кризис в Ливане на новый виток в условиях отсутствия президента и работающего правительства.В субботу Аун обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати в неуступчивости в вопросе формирования правительства. Аун был готов пойти на формирование правительства в случае согласия Микати, что главами ряда министерств станут люди из близкого Аану и его союзникам политического блока.Со своей стороны, Микати заявил, что "конституция является арбитром по всем вопросам", выразив недовольство обвинениями Ауна.Нынешнее правительство во главе с Микати стало временным с началом работы избранного в мае прошлого года ливанского парламента.Обязательные парламентские консультации, проведенные президентом Ливана с избранными членами ливанского парламента 23 июня, привели к переизбранию премьером Наджиба Микати для формирования нового ливанского правительства, но консультации по формированию правительства все еще буксуют в свете спора о распределении министерств среди разных политических сил.
https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html
https://ria.ru/20220929/livan-1820287306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наджиб микати, мишель аун, ливан
В мире, Наджиб Микати, Мишель Аун, Ливан
Президент Ливана подписал указ об отставке правительства, сообщил источник
Президент Ливана подписал указ об отставке правительства перед уходом с поста
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун в воскресенье подписал указ об отставке временного правительства страны во главе с Наджибом Микати до истечения срока его полномочий в понедельник, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сегодня утром Аун подписал указ о принятии отставки правительства, он объявит об этом в соответствующее время до истечения срока своих полномочий", - отметил источник.
Это произошло перед началом прощального мероприятия по случаю окончания срока правления президента Ауна во Дворце Республики, которое провели его сторонники.
Подписание указа об отставке правительства выводит политический кризис в Ливане на новый виток в условиях отсутствия президента и работающего правительства.
В субботу Аун обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Наджиба Микати в неуступчивости в вопросе формирования правительства. Аун был готов пойти на формирование правительства в случае согласия Микати, что главами ряда министерств станут люди из близкого Аану и его союзникам политического блока.
Со своей стороны, Микати заявил, что "конституция является арбитром по всем вопросам", выразив недовольство обвинениями Ауна.
Нынешнее правительство во главе с Микати стало временным с началом работы избранного в мае прошлого года ливанского парламента.
Обязательные парламентские консультации, проведенные президентом Ливана с избранными членами ливанского парламента 23 июня, привели к переизбранию премьером Наджиба Микати для формирования нового ливанского правительства, но консультации по формированию правительства все еще буксуют в свете спора о распределении министерств среди разных политических сил.