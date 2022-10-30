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Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины - РИА Новости, 30.10.2022
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Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины
Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины - РИА Новости, 30.10.2022
Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины
Угрозы безопасности России из-за Украины на сегодняшний день ближе, чем во времена Карибского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:08
2022-10-30T14:08
в мире
сергей лавров
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности России из-за Украины на сегодняшний день ближе, чем во времена Карибского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса"."Сходство есть. Как в 1962 году, так и сейчас, речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем "Юпитеры", расположенные в Турции", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о схожести нынешней ситуации с 1960-ми.Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221024/krizis-1826202952.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина
14:08 30.10.2022
 
Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины

Глава МИД Лавров: угрозы безопасности из-за Украины ближе, чем при Карибском кризисе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности России из-за Украины на сегодняшний день ближе, чем во времена Карибского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса".
"Сходство есть. Как в 1962 году, так и сейчас, речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем "Юпитеры", расположенные в Турции", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о схожести нынешней ситуации с 1960-ми.
Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений, подчеркнул министр.
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