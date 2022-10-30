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На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
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На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка
На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка - РИА Новости, 30.10.2022
На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка
Оползень сошел на гостиницу в селении Агия Фотья на Крите, погибла чешская туристка, ранен ребенок, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:54
2022-10-30T11:54
туризм
крит (остров)
греция
чехия
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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Оползень сошел на гостиницу в селении Агия Фотья на Крите, погибла чешская туристка, ранен ребенок, сообщила пожарная служба Греции.Селение Агия Фотья расположено недалеко от города Иерапетра на южном побережье Крита. ЧП произошло в ночь на воскресенье.По данным пожарной службы, на место прибыли 50 пожарных и 20 машин.В свою очередь, греческое общественное телевидение ERT сообщило, что часть скалы рухнула на гостиницу около полуночи и раздавила комнату, в которой остановилась семья из Чехии - 45-летняя чешская туристка была найдена мертвой, а ее 11-летний сын получил травмы.Спасатели пожарной бригады и добровольцы четыре часа разбирали завалы, прежде чем нашли погибшую.Муж женщины находился в другой комнате и почти не пострадал.Местные жители заявляют, что несколько камней нависают над жилыми домами и проселочной дорогой, есть угроза оползней.
https://ria.ru/20221015/krit-1824287890.html
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крит (остров), греция, чехия, в мире
Туризм, Крит (остров), Греция, Чехия, В мире
11:54 30.10.2022
 
На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка

На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка, ранен ребенок

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкКрит
Крит - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Оползень сошел на гостиницу в селении Агия Фотья на Крите, погибла чешская туристка, ранен ребенок, сообщила пожарная служба Греции.
Селение Агия Фотья расположено недалеко от города Иерапетра на южном побережье Крита. ЧП произошло в ночь на воскресенье.
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По данным пожарной службы, на место прибыли 50 пожарных и 20 машин.
В свою очередь, греческое общественное телевидение ERT сообщило, что часть скалы рухнула на гостиницу около полуночи и раздавила комнату, в которой остановилась семья из Чехии - 45-летняя чешская туристка была найдена мертвой, а ее 11-летний сын получил травмы.
Спасатели пожарной бригады и добровольцы четыре часа разбирали завалы, прежде чем нашли погибшую.
Муж женщины находился в другой комнате и почти не пострадал.
"Для чешской семьи это была их последняя ночь в этом месте, куда они приехали на отдых, сегодня они должны были уезжать на родину", - говорится в сообщении телевидения.
Местные жители заявляют, что несколько камней нависают над жилыми домами и проселочной дорогой, есть угроза оползней.
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