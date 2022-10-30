https://ria.ru/20221030/krit-1827878254.html

На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка

На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка - РИА Новости, 30.10.2022

На гостиницу на Крите сошел оползень, погибла чешская туристка

Оползень сошел на гостиницу в селении Агия Фотья на Крите, погибла чешская туристка, ранен ребенок, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:54

2022-10-30T11:54

2022-10-30T11:54

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Оползень сошел на гостиницу в селении Агия Фотья на Крите, погибла чешская туристка, ранен ребенок, сообщила пожарная служба Греции.Селение Агия Фотья расположено недалеко от города Иерапетра на южном побережье Крита. ЧП произошло в ночь на воскресенье.По данным пожарной службы, на место прибыли 50 пожарных и 20 машин.В свою очередь, греческое общественное телевидение ERT сообщило, что часть скалы рухнула на гостиницу около полуночи и раздавила комнату, в которой остановилась семья из Чехии - 45-летняя чешская туристка была найдена мертвой, а ее 11-летний сын получил травмы.Спасатели пожарной бригады и добровольцы четыре часа разбирали завалы, прежде чем нашли погибшую.Муж женщины находился в другой комнате и почти не пострадал.Местные жители заявляют, что несколько камней нависают над жилыми домами и проселочной дорогой, есть угроза оползней.

https://ria.ru/20221015/krit-1824287890.html

https://ria.ru/20220701/akula-1799725566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крит (остров), греция, чехия, в мире