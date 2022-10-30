https://ria.ru/20221030/koronavirus-1827873575.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19

Более 200 случаев коронавируса выявили в Московской области за последние сутки, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:17

2022-10-30T11:17

2022-10-30T11:17

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 200 случаев коронавируса выявили в Московской области за последние сутки, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 207, госпитализирован 31 человек, выздоровел 41 человек за сутки", - говорится в сводке по регионам.Отмечается, что два человека умерли.

https://ria.ru/20221030/covid-19-1827872485.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество