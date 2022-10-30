https://ria.ru/20221030/koronavirus-1827873575.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19
Более 200 случаев коронавируса выявили в Московской области за последние сутки, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:17
2022-10-30T11:17
2022-10-30T11:17
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 200 случаев коронавируса выявили в Московской области за последние сутки, госпитализирован 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 207, госпитализирован 31 человек, выздоровел 41 человек за сутки", - говорится в сводке по регионам.Отмечается, что два человека умерли.
https://ria.ru/20221030/covid-19-1827872485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Здоровье - Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 31 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 207 новых случаев COVID-19