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Киев заявил о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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Киев заявил о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке
Киев заявил о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Киев заявил о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке
Министерство инфраструктуры Украины заявило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:28
2022-10-30T21:29
экономика
россия
украина
оон
министерство инфраструктуры украины
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов."В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", - говорится в сообщении мининфраструктуры Украины в Telegram-канале.По информации министерства, в частности, 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, 22 - ожидают выхода из украинских портов, 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221028/sdelka-1827419677.html
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экономика, россия, украина, оон, министерство инфраструктуры украины, в мире
Экономика, Россия, Украина, ООН, Министерство инфраструктуры Украины, В мире
21:28 30.10.2022 (обновлено: 21:29 30.10.2022)
 
Киев заявил о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке

Украинские власти заявили о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано.
Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 10:18
За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов
"В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях", - говорится в сообщении мининфраструктуры Украины в Telegram-канале.
По информации министерства, в частности, 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, 22 - ожидают выхода из украинских портов, 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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