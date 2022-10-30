11:14 30.10.2022 (обновлено: 11:15 30.10.2022)
ДР Конго выслала посла Руанды
ДР Конго выслала посла Руанды из-за поддержки руандийскими военными местных боевиков
Аэропорт Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла из страны, следует из заявления официального представителя правительства Патрика Муйя Катембве, опубликованного на странице канцелярии президента в Twitter.
В июле после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
2 октября, 21:49В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков
Как утверждается в заявлении, в последние дни было отмечено массовое прибытие в ДР Конго военнослужащих руандийской армии для "поддержки боевиков движения М23".
"Выслать в течение 48 часов с момента уведомления полномочного посла Руанды в Демократической Республике Конго Винсента Карегу", - говорится в заявлении.
Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
1 октября, 19:42В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков