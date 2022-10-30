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ДР Конго выслала посла Руанды - РИА Новости, 30.10.2022
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ДР Конго выслала посла Руанды
ДР Конго выслала посла Руанды - РИА Новости, 30.10.2022
ДР Конго выслала посла Руанды
Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:14
2022-10-30T11:15
в мире
поль кагаме
руанда
демократическая республика конго
ангола
республика конго
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла из страны, следует из заявления официального представителя правительства Патрика Муйя Катембве, опубликованного на странице канцелярии президента в Twitter.В июле после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.Как утверждается в заявлении, в последние дни было отмечено массовое прибытие в ДР Конго военнослужащих руандийской армии для "поддержки боевиков движения М23".Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20221002/kongo-1821038515.html
https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html
руанда
демократическая республика конго
ангола
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60
в мире, поль кагаме, руанда, демократическая республика конго, ангола, республика конго
В мире, Поль Кагаме, Руанда, Демократическая Республика Конго, Ангола, Республика Конго
11:14 30.10.2022 (обновлено: 11:15 30.10.2022)
 
ДР Конго выслала посла Руанды

ДР Конго выслала посла Руанды из-за поддержки руандийскими военными местных боевиков

© Фото : PetterLundkvistАэропорт Киншаса
Аэропорт Киншаса - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : PetterLundkvist
Аэропорт Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла из страны, следует из заявления официального представителя правительства Патрика Муйя Катембве, опубликованного на странице канцелярии президента в Twitter.
В июле после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 21:49
В ДР Конго не менее 14 человек стали жертвами нападения боевиков
Как утверждается в заявлении, в последние дни было отмечено массовое прибытие в ДР Конго военнослужащих руандийской армии для "поддержки боевиков движения М23".
"Выслать в течение 48 часов с момента уведомления полномочного посла Руанды в Демократической Республике Конго Винсента Карегу", - говорится в заявлении.
Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 19:42
В ДР Конго миротворец ООН погиб из-за нападения боевиков
 
В миреПоль КагамеРуандаДемократическая Республика КонгоАнголаРеспублика Конго
 
 
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