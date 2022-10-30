https://ria.ru/20221030/kongo-1827873159.html

ДР Конго выслала посла Руанды

ДР Конго выслала посла Руанды - РИА Новости, 30.10.2022

ДР Конго выслала посла Руанды

Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:14

2022-10-30T11:14

2022-10-30T11:15

в мире

поль кагаме

руанда

демократическая республика конго

ангола

республика конго

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго обвинили военных Руанды в оказании поддержки местным боевикам движения М23 и приняли решение выслать руандийского посла из страны, следует из заявления официального представителя правительства Патрика Муйя Катембве, опубликованного на странице канцелярии президента в Twitter.В июле после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДР Конго прошел саммит в Анголе. Республика обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДР Конго Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 со своих позиций в демократической республике. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.Как утверждается в заявлении, в последние дни было отмечено массовое прибытие в ДР Конго военнослужащих руандийской армии для "поддержки боевиков движения М23".Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.

https://ria.ru/20221002/kongo-1821038515.html

https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html

руанда

демократическая республика конго

ангола

республика конго

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, поль кагаме, руанда, демократическая республика конго, ангола, республика конго