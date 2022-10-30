https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики - РИА Новости, 30.10.2022

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство республики в целенаправленном уничтожении экономики. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:56

2022-10-30T12:56

2022-10-30T12:57

в мире

ион кику

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство республики в целенаправленном уничтожении экономики.Молдавия переживает серьезный экономический кризис за последние 20 лет. Годовая инфляция в стране достигла 34,29%, что в шесть раз выше целевого коридора Нацбанка (5-6%). Для сдерживания темпов инфляции регулятор в августе повысил базовую ставку на 3 процентных пункта, до 21,5% годовых."Базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, "существенно" увеличена в четверг в странах еврозоны, до 2,25%. Существенно, потому что до этого она была 1,5%. В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции… Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя (Санду)", – написал Кику в социальных сетях, обратившись к президенту республики.Экс-премьер подчеркнул, что из-за высокой процентной ставки государство выплачивает порядка 3,5 миллиарда леев (более 180 миллионов долларов) коммерческим банкам по кредитам, взятым на выплату пенсий и зарплат. Также, по его мнению, молдавским предприятиям на этом фоне будет сложно конкурировать с предприятиями ЕС, что может привести к банкротству многих компаний."Несомненно, "гарвард" намек на то, что многие члены нынешнего правительства указывают, что обладают дипломами Гарвардского университета) стремится обанкротить местные предприятия, чтобы зарубежные спонсоры (этой власти) приобрели их за бесценок их", - добавил Кику.На фоне экономического кризиса Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен. По всей республике акции протеста. Самые массовые митинги - от 30 тыс до 60 тысяч человек - проходят каждое воскресенье в Кишиневе. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ион кику, молдавия, майя санду