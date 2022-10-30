Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/kiku-1827885152.html
Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики
Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики - РИА Новости, 30.10.2022
Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство республики в целенаправленном уничтожении экономики. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:56
2022-10-30T12:57
в мире
ион кику
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584684589_0:333:2840:1931_1920x0_80_0_0_5e11002dcb180280673d21b064c229d3.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство республики в целенаправленном уничтожении экономики.Молдавия переживает серьезный экономический кризис за последние 20 лет. Годовая инфляция в стране достигла 34,29%, что в шесть раз выше целевого коридора Нацбанка (5-6%). Для сдерживания темпов инфляции регулятор в августе повысил базовую ставку на 3 процентных пункта, до 21,5% годовых."Базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, "существенно" увеличена в четверг в странах еврозоны, до 2,25%. Существенно, потому что до этого она была 1,5%. В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции… Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя (Санду)", – написал Кику в социальных сетях, обратившись к президенту республики.Экс-премьер подчеркнул, что из-за высокой процентной ставки государство выплачивает порядка 3,5 миллиарда леев (более 180 миллионов долларов) коммерческим банкам по кредитам, взятым на выплату пенсий и зарплат. Также, по его мнению, молдавским предприятиям на этом фоне будет сложно конкурировать с предприятиями ЕС, что может привести к банкротству многих компаний."Несомненно, "гарвард" намек на то, что многие члены нынешнего правительства указывают, что обладают дипломами Гарвардского университета) стремится обанкротить местные предприятия, чтобы зарубежные спонсоры (этой власти) приобрели их за бесценок их", - добавил Кику.На фоне экономического кризиса Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен. По всей республике акции протеста. Самые массовые митинги - от 30 тыс до 60 тысяч человек - проходят каждое воскресенье в Кишиневе. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826600957.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584684589_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_52c57a57b6a5e0d473daf28c9f2a5b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ион кику, молдавия, майя санду
В мире, Ион Кику, Молдавия, Майя Санду
12:56 30.10.2022 (обновлено: 12:57 30.10.2022)
 
Экс-премьер Молдавии Кику обвинил Санду в уничтожении экономики

Экс-премьер Молдавии Кику обвинил руководство во главе с Санду в уничтожении экономики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил нынешнее руководство республики в целенаправленном уничтожении экономики.
Молдавия переживает серьезный экономический кризис за последние 20 лет. Годовая инфляция в стране достигла 34,29%, что в шесть раз выше целевого коридора Нацбанка (5-6%). Для сдерживания темпов инфляции регулятор в августе повысил базовую ставку на 3 процентных пункта, до 21,5% годовых.
"Базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, "существенно" увеличена в четверг в странах еврозоны, до 2,25%. Существенно, потому что до этого она была 1,5%. В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии "Действие и солидарность" она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции… Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя (Санду)", – написал Кику в социальных сетях, обратившись к президенту республики.
Экс-премьер подчеркнул, что из-за высокой процентной ставки государство выплачивает порядка 3,5 миллиарда леев (более 180 миллионов долларов) коммерческим банкам по кредитам, взятым на выплату пенсий и зарплат. Также, по его мнению, молдавским предприятиям на этом фоне будет сложно конкурировать с предприятиями ЕС, что может привести к банкротству многих компаний.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 13:07
Санду призвала жителей Молдавии экономить энергоресурсы
"Несомненно, "гарвард" намек на то, что многие члены нынешнего правительства указывают, что обладают дипломами Гарвардского университета) стремится обанкротить местные предприятия, чтобы зарубежные спонсоры (этой власти) приобрели их за бесценок их", - добавил Кику.
На фоне экономического кризиса Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен. По всей республике акции протеста. Самые массовые митинги - от 30 тыс до 60 тысяч человек - проходят каждое воскресенье в Кишиневе. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
 
В миреИон КикуМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала