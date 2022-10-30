Рейтинг@Mail.ru
Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/kanada-1827845235.html
Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине
Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине - РИА Новости, 30.10.2022
Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине
Зрители канадского телеканала CBC прокомментировали решение Оттавы выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T06:27
2022-10-30T06:27
в мире
джастин трюдо
канада
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_c994bb96056d2d0ee358ec3031194fa3.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Зрители канадского телеканала CBC прокомментировали решение Оттавы выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.О соответствующем решении ранее объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет. "Эти средства пойдут на помощь правительству Украине", - добавил глава кабмина.Сюжет телеканала, посвященный этой теме, вызвал активный отклик зрителей в комментариях."Давайте продадим все правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)", - написал Kaveh Farahmand."Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", - призвал Jeane Lennips."И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. – прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин", - сыронизировал Pe Vo."Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях", - возмутился Jessy Villeneuve."Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?" – задался вопросом Floating Leaf."Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно", - добавил Vance Lacarte.С начала года Канада в общей сложности выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221028/meropriyatie-1827685946.html
https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827613734.html
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_0813fb1e1c939ed5bde749525c1f26c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джастин трюдо, канада, украина
В мире, Джастин Трюдо, Канада, Украина
06:27 30.10.2022
 
Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине

Зрители CBC раскритиковали решение Канады выпустить гособлигации для сбора денег Украине

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Зрители канадского телеканала CBC прокомментировали решение Оттавы выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.
О соответствующем решении ранее объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет. "Эти средства пойдут на помощь правительству Украине", - добавил глава кабмина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 23:19
В Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном, сообщили СМИ
Сюжет телеканала, посвященный этой теме, вызвал активный отклик зрителей в комментариях.
"Давайте продадим все правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)", - написал Kaveh Farahmand.
"Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", - призвал Jeane Lennips.
"И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. – прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин", - сыронизировал Pe Vo.
"Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях", - возмутился Jessy Villeneuve.
"Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?" – задался вопросом Floating Leaf.
"Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно", - добавил Vance Lacarte.
С начала года Канада в общей сложности выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:49
Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний России
 
В миреДжастин ТрюдоКанадаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала