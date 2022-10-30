https://ria.ru/20221030/kanada-1827845235.html

Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине

Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине - РИА Новости, 30.10.2022

Канадцев привело в бешенство решение Трюдо по Украине

Зрители канадского телеканала CBC прокомментировали решение Оттавы выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T06:27

2022-10-30T06:27

2022-10-30T06:27

в мире

джастин трюдо

канада

украина

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Зрители канадского телеканала CBC прокомментировали решение Оттавы выпустить государственные облигации с целью сбора средств на помощь Украине.О соответствующем решении ранее объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, облигации будут предлагаться населению в основных канадских банках со сроком обращения пять лет. "Эти средства пойдут на помощь правительству Украине", - добавил глава кабмина.Сюжет телеканала, посвященный этой теме, вызвал активный отклик зрителей в комментариях."Давайте продадим все правительство и отправим его на Украину (Трюдо тоже может поехать с ними)", - написал Kaveh Farahmand."Что касается Канады, то она уже достаточно дала Украине. А как насчет тех, кто пострадал от наводнений в Пакистане, Индии или Мексике? В нашей стране тоже очень много бездомных. Сосредоточьтесь на тех, у которых ничего не осталось", - призвал Jeane Lennips."И тем не менее, в Канаде до сих пор живут тысячи бездомных в палатках или под мостами, и его (Трюдо. – прим. ред.) ответ на это заключается в том, что решать проблемы бездомных должны муниципалитеты. Спасибо, Джастин", - сыронизировал Pe Vo."Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о наших собственных людях", - возмутился Jessy Villeneuve."Может быть, нам нужны облигации, чтобы помочь нашему здравоохранению?" – задался вопросом Floating Leaf."Так что же случилось, что он не может продолжать раздачу наших денег без учета того, что мы об этом думаем? Внезапно он хочет, чтобы мы начали добровольно отдавать свои деньги в надежде, что сможем заработать один процент за пять лет на столь успешных канадских облигациях. Смешно", - добавил Vance Lacarte.С начала года Канада в общей сложности выделила Украине кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20221028/meropriyatie-1827685946.html

https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827613734.html

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в мире, джастин трюдо, канада, украина