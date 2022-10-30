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Италия поставила Киеву 20-30 самоходных артустановок, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
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Италия поставила Киеву 20-30 самоходных артустановок, сообщили СМИ
Италия поставила Киеву 20-30 самоходных артустановок, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
Италия поставила Киеву 20-30 самоходных артустановок, сообщили СМИ
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:58
2022-10-30T09:58
в мире
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сергей лавров
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает газета la Repubblica.Издание перечислило некоторые виды тяжелых вооружений, попавших в прежние пакеты поддержки: среди них бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS. Гаубицы PZH, как отмечается, будут направлены в район Бахмута. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным."Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L.… В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей", - пишет la Repubblica.Весной Италия направила на Украину гаубицы Fh70, которые применяется в районе Харькова и Донецка. Бронеавтомобили Lince находятся в распоряжения штурмовых подразделения, действующих в Херсонской и Запорожских областях.Поставки военной помощи, как пишет газета, позволили прежнему правительству Италии во главе с Марио Драги получить значимую политическую роль в рамках международных решения по украинскому кризису. "Теперь правительство (Джорджи) Мелони должно определиться, продолжать или нет эту линию", - пишет издание.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/zelenskiy-1827638764.html
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в мире, марио драги, сергей лавров, украина, россия, италия, нато
В мире, Марио Драги, Сергей Лавров, Украина, Россия, Италия, НАТО
09:58 30.10.2022
 
Италия поставила Киеву 20-30 самоходных артустановок, сообщили СМИ

La Repubblica: Италия поставила Киеву 20-30 артустановок M109L и гаубицы PzH 2000

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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РИМ, 30 окт – РИА Новости. Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военного помощи Киеву передало "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает газета la Repubblica.
Издание перечислило некоторые виды тяжелых вооружений, попавших в прежние пакеты поддержки: среди них бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS. Гаубицы PZH, как отмечается, будут направлены в район Бахмута. Конкретное содержание пакетов остается засекреченным.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:44В мире
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"Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L.… В последние пару недель несколько М109 засняли вдоль северных магистралей", - пишет la Repubblica.
Весной Италия направила на Украину гаубицы Fh70, которые применяется в районе Харькова и Донецка. Бронеавтомобили Lince находятся в распоряжения штурмовых подразделения, действующих в Херсонской и Запорожских областях.
Поставки военной помощи, как пишет газета, позволили прежнему правительству Италии во главе с Марио Драги получить значимую политическую роль в рамках международных решения по украинскому кризису. "Теперь правительство (Джорджи) Мелони должно определиться, продолжать или нет эту линию", - пишет издание.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреМарио ДрагиСергей ЛавровУкраинаРоссияИталияНАТО
 
 
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