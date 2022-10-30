https://ria.ru/20221030/indiya-1827952577.html

Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста

Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста - РИА Новости, 30.10.2022

Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста

Правительство индийского штата Гуджарат взяло на себя ответственность за обрушение моста, при котором погибло не менее 40 человек и более 100 пропали без вести, РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:18

2022-10-30T20:18

2022-10-30T20:21

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гуджарат

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Правительство индийского штата Гуджарат взяло на себя ответственность за обрушение моста, при котором погибло не менее 40 человек и более 100 пропали без вести, сообщает телеканал NDTV.Ранее власти штата Гуджарат сообщили, что в результате падения подвесного моста более 40 человек, в том числе дети, погибли и более 100 пропали без вести. Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.

https://ria.ru/20220807/most-1807851598.html

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в мире, нарендра моди, гуджарат, происшествия, индия