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Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста - РИА Новости, 30.10.2022
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Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста
Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста - РИА Новости, 30.10.2022
Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста
Правительство индийского штата Гуджарат взяло на себя ответственность за обрушение моста, при котором погибло не менее 40 человек и более 100 пропали без вести, РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:18
2022-10-30T20:21
в мире
нарендра моди
гуджарат
происшествия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Правительство индийского штата Гуджарат взяло на себя ответственность за обрушение моста, при котором погибло не менее 40 человек и более 100 пропали без вести, сообщает телеканал NDTV.Ранее власти штата Гуджарат сообщили, что в результате падения подвесного моста более 40 человек, в том числе дети, погибли и более 100 пропали без вести. Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.
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в мире, нарендра моди, гуджарат, происшествия, индия
В мире, Нарендра Моди, Гуджарат, Происшествия, Индия
20:18 30.10.2022 (обновлено: 20:21 30.10.2022)
 
Власти индийского штата Гуджарат взяли ответственность за обрушение моста

NDTV: власти индийского штата Гуджарат взяли на себя ответственность за обрушение моста

© AP Photo / Rajesh AmbaliyaОбрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Rajesh Ambaliya
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Правительство индийского штата Гуджарат взяло на себя ответственность за обрушение моста, при котором погибло не менее 40 человек и более 100 пропали без вести, сообщает телеканал NDTV.
"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сказал государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья в интервью NDTV.
Ранее власти штата Гуджарат сообщили, что в результате падения подвесного моста более 40 человек, в том числе дети, погибли и более 100 пропали без вести. Мост на плотине Мачху в Морби был закрыт в течение последних двух лет и был открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.
По данным местных властей, оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.
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В миреНарендра МодиГуджаратПроисшествияИндия
 
 
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