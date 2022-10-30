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Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 30.10.2022
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Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой
Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 30.10.2022
Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отложил свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире из-за приостановки Россией своего участия в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:35
2022-10-30T17:35
в мире
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
алжир (провинция)
россия
лига арабских государств
оон
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отложил свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире из-за приостановки Россией своего участия в "Черноморской зерновой инициативе", сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Он решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире на день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе", - указал Дюжаррик, добавив, что генсек глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
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в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, алжир (провинция), россия, лига арабских государств, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Алжир (провинция), Россия, Лига арабских государств, ООН
17:35 30.10.2022
 
Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой

Генсек ООН Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отложил свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире из-за приостановки Россией своего участия в "Черноморской зерновой инициативе", сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Он решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире на день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе", - указал Дюжаррик, добавив, что генсек глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 15:56
Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке
 
В миреСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешАлжир (провинция)РоссияЛига арабских государствООН
 
 
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