https://ria.ru/20221030/guterresh-1827925025.html

Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой

Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 30.10.2022

Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отложил свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире из-за приостановки Россией своего участия в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:35

2022-10-30T17:35

2022-10-30T17:35

в мире

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

алжир (провинция)

россия

лига арабских государств

оон

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отложил свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире из-за приостановки Россией своего участия в "Черноморской зерновой инициативе", сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Он решил отложить свой отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире на день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе", - указал Дюжаррик, добавив, что генсек глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827907930.html

алжир (провинция)

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Варвара Скокшина

в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, алжир (провинция), россия, лига арабских государств, оон