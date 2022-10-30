https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html

Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке

Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:11

2022-10-30T17:11

2022-10-30T20:47

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антониу гутерреш

в мире

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стефан дюжаррик

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ООН, 30 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений.По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

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