Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:11
2022-10-30T20:47
россия
оон
антониу гутерреш
в мире
украина
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
ООН, 30 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений.По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, антониу гутерреш, в мире, украина, стефан дюжаррик
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, В мире, Украина, Стефан Дюжаррик
17:11 30.10.2022 (обновлено: 20:47 30.10.2022)
 
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке

Гутерреш контактирует с Москвой по вопросу возобновления участия России в зерновой сделке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь продолжает проводить интенсивные контакты, направленные на прекращение приостановки Россией своего участия в черноморской зерновой инициативе", — указал Дюжаррик.

По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений.
По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:04
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
 
РоссияООНАнтониу ГутеррешВ миреУкраинаСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала