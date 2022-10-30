https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:11
2022-10-30T17:11
2022-10-30T20:47
россия
оон
антониу гутерреш
в мире
украина
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
ООН, 30 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений.По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, антониу гутерреш, в мире, украина, стефан дюжаррик
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, В мире, Украина, Стефан Дюжаррик
17:11 30.10.2022 (обновлено: 20:47 30.10.2022)
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
Гутерреш контактирует с Москвой по вопросу возобновления участия России в зерновой сделке