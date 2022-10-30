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В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы - РИА Новости, 30.10.2022
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В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы
В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы - РИА Новости, 30.10.2022
В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы
Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:11
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антон иванов
белгород
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БЕЛГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку, сообщил мэр города Антон Иванов.Ранее в соцсети жители выложили фотографии цинковых гробов на городской мусорке.По словам мэра, виновных сразу отстранят от церемоний прощания с погибшими солдатами.
белгород
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антон иванов, белгород
Антон Иванов, Белгород
22:11 30.10.2022 (обновлено: 23:59 30.10.2022)
 
В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы

Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на помойку

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку, сообщил мэр города Антон Иванов.
Ранее в соцсети жители выложили фотографии цинковых гробов на городской мусорке.

"По ситуации с обнаруженными цинковыми гробами. Полиция делает все возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. <…> Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону", — написал Иванов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, виновных сразу отстранят от церемоний прощания с погибшими солдатами.
 
Антон ИвановБелгород
 
 
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