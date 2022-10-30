В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы

"По ситуации с обнаруженными цинковыми гробами. Полиция делает все возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. <…> Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону", — написал Иванов в своем Telegram-канале.