22:11 30.10.2022 (обновлено: 23:59 30.10.2022)
В Белгороде нашли выброшенные на помойку цинковые гробы
Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на помойку
Полицейский автомобиль. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Полиция Белгорода ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на мусорку, сообщил мэр города Антон Иванов.
Ранее в соцсети жители выложили фотографии цинковых гробов на городской мусорке.
"По ситуации с обнаруженными цинковыми гробами. Полиция делает все возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. <…> Уже несколько дней следователи ищут этих людей. Обязательно встречусь с ними, когда их найдут. Суд решит, какое наказание они могут понести по закону", — написал Иванов в своем Telegram-канале.
По словам мэра, виновных сразу отстранят от церемоний прощания с погибшими солдатами.