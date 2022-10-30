https://ria.ru/20221030/granitsa-1827902302.html

Нелегалы пытаются пересекать белорусско-польскую границу по воде

Нелегалы пытаются пересекать белорусско-польскую границу по воде - РИА Новости, 30.10.2022

Нелегалы пытаются пересекать белорусско-польскую границу по воде

Нелегальные мигранты пытаются пересекать белорусско-польскую границу по воде, сообщает пограничная стража Польши. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:17

2022-10-30T15:17

2022-10-30T15:17

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ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Нелегальные мигранты пытаются пересекать белорусско-польскую границу по воде, сообщает пограничная стража Польши."За минувшие сутки 126 человек пытались нелегально попасть из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении.При этом часть нелегалов, как сообщила пресс-секретарь подляского отряда пограничной стражи Катажина Зданович, пересекает границу по воде на лодках."На территории заставы в Пласке мигранты группами переправились через Августовский канал, используя для этого лодку. Таким образом границу преодолели 39 человек", - рассказала она.В частности, таким способом через границу переправились граждане Афганистана и Ирака.Пограничники отмечают, что в последнее время пограничные реки являются местом, где предпринимаются попытки пересечения границы. Там нет стального забора, который был построен недавно вдоль всей сухопутной границы Белоруссии и Польши.Также погранстража сообщает о задержании гражданина Украины, который помогал в организации незаконного пересечения границы пятерым афганцам.Всего с начала октября зафиксировано 2,312 тысячи попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу.В середине прошлого года на границе двух стран скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20221029/ukraina-1827800227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/yadernoe-oruzhie-1827887477.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, польша