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СМИ: финны рискуют умереть от холода из-за разрыва связей с Россией - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: финны рискуют умереть от холода из-за разрыва связей с Россией
СМИ: финны рискуют умереть от холода из-за разрыва связей с Россией - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: финны рискуют умереть от холода из-за разрыва связей с Россией
Жителям Финляндии грозят смерти от холода, если не проводить предстоящей зимой веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России, пишет... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:08
2022-10-30T07:49
финляндия
россия
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жителям Финляндии грозят смерти от холода, если не проводить предстоящей зимой веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России, пишет Bloomberg.Российский энергохолдинг "Интер РАО" с 14 мая прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч.Несмотря на то, что на импорт из России приходилась лишь небольшая часть от общего объема закупок электроэнергии Финляндией, ее потеря может привести к негативным последствиям, отмечается в материале. Как заявил менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если не проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах, произойдет крупномасштабный сбой, который приведет к тому, что "люди могут погибнуть" от холода.Bloomberg ссылается на данные Министерства обороны Финляндии, рассказавшего, что произойдет при отключении электричества, когда температура воздуха опускается до минус 20 градусов по Цельсию. Сразу после отключения перестают работать электроприборы и общественный транспорт, останавливается функционирование банкоматов и платежных карт, закрываются заправки. Через 18 часов температура в деревянных домах опускается до плюс 10 градусов по Цельсию. Через 30 часов деревянные строения начинают промерзать, возникает угроза прорыва труб. Через 36 часов холод приходит в многоквартирные бетонные дома, температура опускается до плюс десяти градусов по Цельсию. Через четыре дня из-за холодов в большинстве домов лопнут трубы, людям необходимо будет эвакуироваться.Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд предупредил, что регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране. "В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества", — заявил он.Западные государства и, в частности, Финляндия столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221027/pekarni-1827366442.html
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
04:08 30.10.2022 (обновлено: 07:49 30.10.2022)
 
СМИ: финны рискуют умереть от холода из-за разрыва связей с Россией

Bloomberg: граждане Финляндии рискуют погибнуть от холода без электроэнергии из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗима в Финляндии
Зима в Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жителям Финляндии грозят смерти от холода, если не проводить предстоящей зимой веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из России, пишет Bloomberg.
Российский энергохолдинг "Интер РАО" с 14 мая прекратил поставки электричества в Финляндию из-за сложностей с приемом платежей за уже проданную электроэнергию. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии из России в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч.
Несмотря на то, что на импорт из России приходилась лишь небольшая часть от общего объема закупок электроэнергии Финляндией, ее потеря может привести к негативным последствиям, отмечается в материале.
Как заявил менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если не проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах, произойдет крупномасштабный сбой, который приведет к тому, что "люди могут погибнуть" от холода.
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Bloomberg ссылается на данные Министерства обороны Финляндии, рассказавшего, что произойдет при отключении электричества, когда температура воздуха опускается до минус 20 градусов по Цельсию. Сразу после отключения перестают работать электроприборы и общественный транспорт, останавливается функционирование банкоматов и платежных карт, закрываются заправки. Через 18 часов температура в деревянных домах опускается до плюс 10 градусов по Цельсию. Через 30 часов деревянные строения начинают промерзать, возникает угроза прорыва труб. Через 36 часов холод приходит в многоквартирные бетонные дома, температура опускается до плюс десяти градусов по Цельсию. Через четыре дня из-за холодов в большинстве домов лопнут трубы, людям необходимо будет эвакуироваться.
Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд предупредил, что регулирование потребления электроэнергии в Финляндии может привести к полному отключению электричества в стране. "В худшем случае это может привести к выходу из строя всей энергосистемы — полному отключению. Тогда нигде в стране не будет электричества", — заявил он.
Западные государства и, в частности, Финляндия столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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