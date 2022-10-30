https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html
Министр финансов Германии предложил добывать газ запрещенным способом
Министр финансов Германии предложил добывать газ запрещенным способом - РИА Новости, 30.10.2022
Министр финансов Германии предложил добывать газ запрещенным способом
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал как можно скорее приступить к добыче сланцевого газа из-за бушующего в стране энергетического кризиса,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:43
2022-10-30T15:43
2022-10-30T17:24
в мире
цены на нефть
германия
кристиан линднер
олаф шольц
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал как можно скорее приступить к добыче сланцевого газа из-за бушующего в стране энергетического кризиса, сообщает Berliner Morgenpost."У нас есть значительные запасы газа в Германии, которые можно добывать, не подвергая опасности питьевую воду", — сказал он.По мнению Линднера, страна сможет покрыть внутреннее потребление за счет собственных газовых запасов в ближайшие несколько лет.Министр призвал обратиться к мировой практике и не отказываться от фрекинга (метод добычи сланцевого газа путем гидроразрыва пласта. — Прим. ред.) по идеологическим соображениям.В Германии фрекинг запрещен из-за угрозы для окружающей среды. На прошлой неделе канцлер Олаф Шольц высказался против применения такого способа добычи. В качестве одного из аргументов он назвал сопротивление в местах потенциальной добычи газа.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20221018/germaniya-1824910478.html
https://ria.ru/20221004/gaz-1821512106.html
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в мире, цены на нефть, германия, кристиан линднер, олаф шольц
В мире, Цены на нефть, Германия, Кристиан Линднер, Олаф Шольц
15:43 30.10.2022 (обновлено: 17:24 30.10.2022)
Министр финансов Германии предложил добывать газ запрещенным способом
Министр финансов Германии Линднер предложил добывать газ запрещенным способом фрекинга
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал как можно скорее приступить к добыче сланцевого газа из-за бушующего в стране энергетического кризиса, сообщает Berliner Morgenpost
.
"У нас есть значительные запасы газа в Германии, которые можно добывать, не подвергая опасности питьевую воду", — сказал он.
По мнению Линднера, страна сможет покрыть внутреннее потребление за счет собственных газовых запасов в ближайшие несколько лет.
Министр призвал обратиться к мировой практике и не отказываться от фрекинга (метод добычи сланцевого газа путем гидроразрыва пласта. — Прим. ред.) по идеологическим соображениям.
В Германии фрекинг запрещен из-за угрозы для окружающей среды. На прошлой неделе канцлер Олаф Шольц
высказался против применения такого способа добычи. В качестве одного из аргументов он назвал сопротивление в местах потенциальной добычи газа.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.