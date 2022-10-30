https://ria.ru/20221030/gaz-1827904671.html

В США предсказали американцам судьбу замерзающих европейцев

В США предсказали американцам судьбу замерзающих европейцев - РИА Новости, 30.10.2022

В США предсказали американцам судьбу замерзающих европейцев

По мнению автора портала American Thinker Эрика Аттера, американцев в скором времени ждет участь европейцев, замерзающих из-за неверной энергетической политики. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:36

2022-10-30T15:36

2022-10-30T17:45

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По мнению автора портала American Thinker Эрика Аттера, американцев в скором времени ждет участь европейцев, замерзающих из-за неверной энергетической политики.Причиной подобного прогноза Аттер считает агрессивную программу Белого дома по "озеленению" американской экономики. В борьбе с глобальным потеплением Запад, по его словам, дошел до угрозы замерзания жителей Европы насмерть."Отказ от ископаемого топлива и стремление к экологичности может привести к гангрене, вызванной обморожением. Или к смерти. Но к черту нефть и уголь, к черту фрекинг, скажем нет атомной энергии. Более того, некоторые представители элиты говорят, что нехватка природного газа в России — это прекрасная возможность ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца", — написал автор.Он также подчеркнул, что именно американские политики могут усугубить энергетический кризис в США.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html

https://ria.ru/20221029/anekdot-1827729973.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, европа, сша, россия