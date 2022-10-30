15:36 30.10.2022 (обновлено: 17:45 30.10.2022)
В США предсказали американцам судьбу замерзающих европейцев
American Thinker: жителям США угрожает участь замерзающих без газа из России европейцев
© AP Photo / Seth WenigЖенщина во время снегопада в Джерси-Сити
© AP Photo / Seth Wenig
Женщина во время снегопада в Джерси-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По мнению автора портала American Thinker Эрика Аттера, американцев в скором времени ждет участь европейцев, замерзающих из-за неверной энергетической политики.
Причиной подобного прогноза Аттер считает агрессивную программу Белого дома по "озеленению" американской экономики. В борьбе с глобальным потеплением Запад, по его словам, дошел до угрозы замерзания жителей Европы насмерть.
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"Отказ от ископаемого топлива и стремление к экологичности может привести к гангрене, вызванной обморожением. Или к смерти. Но к черту нефть и уголь, к черту фрекинг, скажем нет атомной энергии. Более того, некоторые представители элиты говорят, что нехватка природного газа в России — это прекрасная возможность ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца", — написал автор.
Он также подчеркнул, что именно американские политики могут усугубить энергетический кризис в США.
"Соединенные Штаты последуют примеру Европы, скорее раньше, чем позже, если только демократов не сокрушат на выборах 2022 и 2024 годов. Если этого не произойдет и страна станет "зеленой", США пройдут полный круг, от разношерстных ополченцев, замерзающих в Вэлли-Фордж, несмотря на все усилия генерала Вашингтона, до обычных граждан, замерзающих из-за вашингтонской политики почти 250 лет спустя", — заметил он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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