https://ria.ru/20221030/flot-1827918382.html

СМИ: Британия отказалась от строительства нового флагмана для флота

СМИ: Британия отказалась от строительства нового флагмана для флота - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: Британия отказалась от строительства нового флагмана для флота

Правительство Британии отказалось от намерения построить новый флагман для британского флота на фоне мер по сокращению расходов, сообщает газета Express со... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:57

2022-10-30T16:57

2022-10-30T16:57

в мире

бен уоллес

великобритания

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Британии отказалось от намерения построить новый флагман для британского флота на фоне мер по сокращению расходов, сообщает газета Express со ссылкой на источники.В 2021 году глава минобороны Бен Уоллес заявил, что ведомство намерено заказать строительство нового флагмана для британского флота стоимостью до 250 миллионов фунтов стерлингов. По его словам, флагман должен был стать "жемчужиной в короне" предстоящей британской Национальной стратегии судостроения и "плавучим посольством" для продвижения дипломатических и торговых интересов Великобритании в прибрежных столицах по всему миру."Национальный флагман... не будет построен в ближайшее время. Команда премьер-министра считает его несущественным, и поэтому он исключен из списка в целях экономии", - приводит издание слова источника.

https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

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в мире, бен уоллес, великобритания