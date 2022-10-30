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Военно-морской флот России

Военно-морской флот России - РИА Новости, 30.10.2022

Военно-морской флот России

Военно-морской флот (ВМФ) – вид вооруженных сил (ВС), предназначенный для решения стратегических и оперативных задач на океанских и морских театрах военных... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:03

2022-10-30T03:03

2022-10-30T03:03

справки

россия

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Военно-морской флот (ВМФ) – вид вооруженных сил (ВС), предназначенный для решения стратегических и оперативных задач на океанских и морских театрах военных действий. Как самостоятельный вид Вооруженных Сил России он складывался с конца XVII века до начала XX века. Создание регулярного военного флота было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Начало основания регулярного военного флота в России было положено русским царем Петром I осенью 1695 года, когда началось строительство галеасов (парусно-гребной военный корабль) "Апостол Петр" и "Апостол Павел", галер (парусно-гребное многовесельное судно, преимущественно ходящее на веслах), брандеров (судно с горючими и взрывчатыми веществами для поджигания неприятельских судов, мостов) и большого числа стругов (плоскодонное парусно-гребное судно). Из этих кораблей и судов, построенных зимой 1695-1696 годов, была сформирована первая постоянная группировка отечественного Военно-морского флота – Азовский флот, который предназначался для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов. 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть ...", что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания. Эта дата считается днем рождения российского флота. После войны с Турцией за обладание Азовским морем устремления Петра I были направлены на борьбу со Швецией за выход к Балтийскому морю, успех которого предопределялся наличием военной силы на море. Поэтому во время Северной войны 1700-1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав.Первые боевые корабли для него строились в 1702-1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь. В 1703 году была заложена база русского флота на Балтике – Кроншлот (позднее – Кронштадт). В ходе Северной войны определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно: борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота. До Первой мировой войны (1914-1918) основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны (1939-1945) эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки. До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия), существовавшие с начала XVIII века, в организационном отношении в состав флота не входили. В 1906 году зародились и стали развиваться как новый род сил ВМФ подводные силы. В 1914 году были сформированы первые части морской авиации, которая в 1916 году также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны (ПВО). В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. В 1717 году по указу Петра I для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. В 1802 году образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 года. Органы боевого (оперативного) управления силами ВМФ появились после русско-японской войны (1904-1905) с созданием в 1906 году Морского генерального штаба. Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны (1941-1945). 15 января 1938 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого образован Главный морской штаб. Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в Мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года, Каспийская флотилия – с 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года, а флот на Черном море – с 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешний Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют соответственно с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года. Наибольшее развитие флот получил к середине 1980-х годов. В это время в него входили четыре флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны. ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота. Организационно ВМФ состоит из пяти оперативно-стратегических объединений: Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океана.Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты национальных интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений. ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие РФ, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России – адмирал Николай Евменов. На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте (ныне полуостров Ханко в Финляндии), Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн. Сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям. Они совершают беспримерные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия