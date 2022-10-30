https://ria.ru/20221030/energodar-1827895363.html

Украинские войска трижды обстреляли Энергодар

Украинские войска трижды обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска трижды обстреляли Энергодар

Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:27

2022-10-30T14:39

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

украина

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы украинские подразделения были подавлены ответным огнем российской артиллерии, отмечает Минобороны РФ."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.

https://ria.ru/20221028/zona-1827651046.html

россия

энергодар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина