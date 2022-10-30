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Украинские войска трижды обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/energodar-1827895363.html
Украинские войска трижды обстреляли Энергодар
Украинские войска трижды обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска трижды обстреляли Энергодар
Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:27
2022-10-30T14:39
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.В ходе контрбатарейной борьбы украинские подразделения были подавлены ответным огнем российской артиллерии, отмечает Минобороны РФ."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.
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россия, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина
14:27 30.10.2022 (обновлено: 14:39 30.10.2022)
 
Украинские войска трижды обстреляли Энергодар

Минобороны России: украинские войска трижды обстреляли Энергодар, выпустив десять снарядов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы украинские подразделения были подавлены ответным огнем российской артиллерии, отмечает Минобороны РФ.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:16
Глава МАГАТЭ раскритиковал темпы создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраина
 
 
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