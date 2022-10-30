14:27 30.10.2022 (обновлено: 14:39 30.10.2022)
Украинские войска трижды обстреляли Энергодар
Минобороны России: украинские войска трижды обстреляли Энергодар, выпустив десять снарядов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В ходе контрбатарейной борьбы украинские подразделения были подавлены ответным огнем российской артиллерии, отмечает Минобороны РФ.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - подчеркивает в сообщении.
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