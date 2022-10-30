https://ria.ru/20221030/dush-1827622143.html

Мыться нельзя быть грязным. Что ученые говорят о гигиене

Мыться нельзя быть грязным. Что ученые говорят о гигиене - РИА Новости, 30.10.2022

Мыться нельзя быть грязным. Что ученые говорят о гигиене

В Иране умер пожилой отшельник, который не мылся 60 с лишним лет и не соблюдал других правил гигиены. Тем временем в цивилизованном мире все больше людей... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:00

2022-10-30T08:02

наука

общество

мила кунис

эштон кутчер

черновцы

гигиена

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медицина

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. В Иране умер пожилой отшельник, который не мылся 60 с лишним лет и не соблюдал других правил гигиены. Тем временем в цивилизованном мире все больше людей пересматривают отношение к частым водным процедурам. Вредны они или полезны — в материале РИА Новости.Полвека без мылаАму Хаджи (прозвище, которое переводится как Дядюшка Хаджи) скончался в возрасте 94 лет (по другим данным — 88). Большую часть жизни он не мылся — ни с мылом, ни просто водой.Согласно сообщениям СМИ, в молодости у него были некие эмоциональные потрясения, после которых он решил, что водные процедуры вредят здоровью. Судя по фото и видео, за долгие годы на его коже образовалась корка засохшей грязи и пепла.Отказ от мытья — далеко не самая шокирующая особенность Аму Хаджи. Так, утверждают, что он питался падалью — например, мертвыми дикобразами, чьи туши зачастую были несвежими. Много курил — на одном из видео затягивается сразу четырьмя сигаретами. Кроме того, любил набивать трубку экскрементами животных. А длину волос регулировал посредством поджигания. В то же время пил много воды — якобы не менее пяти литров в день. Вместо чашки использовал старую жестяную банку.В деревне ему старались помогать. Построили для него небольшое жилище из блоков. До этого он якобы обитал в "норе".Несколько раз земляки пытались его помыть — Хаджи убегал. А однажды даже выпрыгнул из машины на ходу, когда молодые люди обманом хотели привезти его к реке.И тем не менее за несколько месяцев до смерти, о причинах которой не сообщается, иранца все-таки заставили принять ванну.Грязный трендПривычки Аму Хаджи — экстремальный случай. Но все больше людей в развитых странах сознательно отказываются от частого мытья. И не только по политическим или экологическим соображениям.Например, голливудские супруги Мила Кунис и Эштон Катчер признались, что купают своих детей, только "когда на них видна грязь". Актриса сослалась на собственный опыт первых семи лет жизни в украинских Черновцах, где у нее не было привычных благ цивилизации. А глава семьи отметил, что сам ходит в душ ежедневно, но моет только подмышки и промежность. Он объяснил это нежеланием избавляться от кожного сала (себума) — естественного защитного слоя.Это вызвало крайне неоднозначную реакцию в Сети. Актерской паре ставили в пример животных, которые купают своих детенышей.Однако наука — на стороне звездных родителей. В рекомендациях Американской академии дерматологии (AAD) сказано, что хотя в возрасте шести-одиннадцати лет можно принимать душ или ванну ежедневно, в этом, как правило, нет необходимости. Детям достаточно мыться один-два раза в неделю. А также если ребенок испачкался после игр, плавал в бассейне или водоеме, сильно вспотел.Некоторые ученые считают, что излишняя стерильность окружающей среды вредит растущему организму. Но главная причина — низкая активность сальных и потовых желез у детей. А вот в пубертатном возрасте, когда такие железы резко активизируются, AAD советует мыться каждый день.У взрослых наружная секреция строго индивидуальна и зависит от многих факторов, включая генетику, питание, образ жизни. Поэтому тут нет универсальных рекомендаций."Ежедневный душ — это, конечно, норма, — говорит РИА Новости дерматолог Юлия Галлямова. — Но если вы считаете себя чистым целую неделю (в чем я лично очень сомневаюсь), то я как врач не буду настаивать на том, чтобы вы мылись чаще. Правда, здесь мы уже заходим в область эстетики, культуры, воспитания и так далее. Бывает и такое, что у человека нет подходящих условий — например, центрального водоснабжения. Но с позиции гигиены принимать душ следует каждый день".Как правильно мытьсяИногда частое мытье действительно создает проблемы — из-за особенностей организма и качества воды. В частности — сухость кожи.Дерматолог Дэвид Леффелл из Йельской школы медицины советует соблюдать несколько простых правил. Так, вода не должна быть слишком горячей. Не стоит стоять под струями чересчур долго — хватит трех-пяти минут. При этом следует, по примеру Кунис и Катчера, сосредоточиться на особо грязных местах. Чтобы избежать сухости кожи, пользуйтесь увлажняющими лосьонами.В Сети встречается мнение о вреде моющих средств. К этому действительно надо подходить с умом. У каждого шампуня или геля для душа есть так называемый водородный показатель — pH. Чем он выше, тем агрессивнее жидкость. Некоторые подходят только тем, кто работает с сильными загрязнителями, — скажем, в сельском хозяйстве или на производстве с машинными маслами.Но много и совершенно безвредных средств. "Есть с нейтральным pH и минимумом поверхностно-активных веществ, расщепляющих жир", — поясняет Галлямова.Примерно то же и для волос. Их тип и сальные железы у всех индивидуальны. Например, кудрявым достаточно пользоваться шампунем раз в неделю. Те, у кого прямые тонкие пряди, начинают страдать от засаливания прически гораздо быстрее. Однако, как правило, никому не требуется мыть голову чаще, чем раз в два-три дня.

https://ria.ru/20220923/lupus-1818761128.html

https://ria.ru/20220605/antibiotiki-1793037963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мила кунис, эштон кутчер, черновцы, гигиена, биология, медицина