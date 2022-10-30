https://ria.ru/20221030/dtp-1827970879.html

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2022

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T23:01

2022-10-30T23:01

2022-10-30T23:01

происшествия

москва

рублевское шоссе

кутузовский проспект

авто

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы, сообщили в столичном дептрансе."На Рублевском шоссе в районе дома 127 столкнулись несколько автомобилей... Для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из трех. Для движения в сторону МКАД заняты две полосы из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.

https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html

москва

рублевское шоссе

кутузовский проспект

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, рублевское шоссе, кутузовский проспект, авто