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На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2022
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На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 30.10.2022
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы, сообщили в столичном дептрансе. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:01
2022-10-30T23:01
происшествия
москва
рублевское шоссе
кутузовский проспект
авто
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы, сообщили в столичном дептрансе."На Рублевском шоссе в районе дома 127 столкнулись несколько автомобилей... Для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из трех. Для движения в сторону МКАД заняты две полосы из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
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москва
рублевское шоссе
кутузовский проспект
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происшествия, москва, рублевское шоссе, кутузовский проспект, авто
Происшествия, Москва, Рублевское шоссе, Кутузовский проспект, Авто
23:01 30.10.2022
 
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей

Дептранс Москвы: на Рублевском шоссе, в районе дома 127, столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС на месте аварии в Москве
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы, сообщили в столичном дептрансе.
"На Рублевском шоссе в районе дома 127 столкнулись несколько автомобилей... Для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из трех. Для движения в сторону МКАД заняты две полосы из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
Вечером в воскресенье экстренные службы информировали о массовом ДТП на Кутузовском проспекте также на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
Сотрудник автоцентра производит шиномонтаж колес в зоне для технического обслуживание автомобилей - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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ПроисшествияМоскваРублевское шоссеКутузовский проспектАвто
 
 
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